छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को मिली बड़ी सौगात, अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र, ये रही प्रोसेस

Chhattisgarh Pensioners Certificates: छत्तीसगढ़ में अब पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों और सराकरी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है, जहां अब मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे, सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है. यह सुविधा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने वाली है. केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत की जा रही है.

मोबाइल एप का होगा इस्तेमाल

अभियान के तहत पेंशनर अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाण एप डाउनलोड कर चेहरे की पहचान के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाएगा. यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी भी रहेगी, जबकि इसका इस्तेमाल भी आसानी से हो जाएगा. जिससे बुजुर्गों को अपने घर के आरामदायक माहौल में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 के बीच चलाया जाएगा. इस दौरान रायगढ़ जिले में पेंशनरों की सुविधा के लिए खास शिविर भी आयोजित होंगे. वहीं इन शिविरों में एसबीआई और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की टीमें तकनीकी सहयोग देंगी. शिविर रायगढ़, खरसिया, एडीबी रायगढ़ सहित जिले के सात स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में जिन पेंशनरों को मोबाइल ऐप का उपयोग करना कठिन लगता है, वे नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे. राज्य शासन ने 80 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अक्टूबर से ही प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी है, इसके अलावा, जो पेंशनर अस्वस्थ हैं या घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए होम विजिट सुविधा भी शुरू की गई है.

यह अभियान भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के समन्वय में संचालित होगा. सरकार का उद्देश्य पेंशनरों के जीवन को सरल, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है. छत्तीसगढ़ में घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बनने से प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

