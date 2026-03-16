राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से पहुंचे 2 नए सदस्य, महिला पावर की धमक, पहली बार 5 से 3 महिलाएं

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ से खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रत्याशी निर्विरोध चुनी गई हैं. दो सीटें खाली होने और दो ही प्रत्याशी मैदान में होने से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की जरुरत नहीं पड़ी है. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के दो नए सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार राज्यसभा का गणित बदल गया है. राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से कुल पांच सदस्य चुने जाते हैं. जिनमें पहली बार ऐसा हुआ है जब पांच में से तीन राज्यसभा सदस्य महिलाएं हैं. जिनमें दो कांग्रेस की सांसद हैं, जबकि एक सांसद बीजेपी से हैं.

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की पांच सीटें हैं. हाल ही में 2 सीटें खाली हुई थी. कांग्रेस के केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल पूरा हो गया था. विधायकों के संख्या बल के हिसाब से इस बार कांग्रेस और भाजपा को एक-एक सीट मिलनी थी. कांग्रेस ने एक बार फिर से फूलोदेवी नेताम पर भरोसा जताया. जबकि बीजेपी ने इस बार महिला प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया था. दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. जिसके बाद छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का गणित पूरी तरह बदल गया है. पहले पांच में से चार सदस्य कांग्रेस के थे और एक भाजपा का था. लेकिन अब तीन सदस्य कांग्रेस के और दो भाजपा के हो गए हैं. जबकि पांच में से 3 महिला राज्यसभा सांसद हैं, जबकि दो पुरुष सांसद हैं.

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छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य

फूलोदेवी नेताम, कांग्रेस

देवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी

राजीव शुक्ला, कांग्रेस

रंजीता रंजन, कांग्रेस

लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी

फूलोदेवी नेताम का दूसरा कार्यकाल

छत्तीसगढ़ से आने वाली फूलोदेवी नेताम फिलहाल राज्यसभा में सबसे सीनियर सदस्य होंगी. कांग्रेस ने उन्हें लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. वह पिछली बार भी निर्विरोध चुनी गई थी. जबकि इस बार भी उन्हें निर्विरोध चुना गया है. वह छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. जबकि बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजा है.

मई में खाली होंगी 2 सीटें

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो और सीटें मई के महीने में खाली होने वाली है. जहां कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन का कार्यकाल पूरा होने वाला है. इस बार भी दो सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलेगी. जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का गणित और बदलेगा.

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