CG Big Crime: रायपुर में फिर चाकूबाजी, पिज्जा के चक्कर में डिलीवरी बॉय की हत्या

Pizza Delivery Boy Killed in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आए दिन चोरी और मर्डर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. ताजा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां, बदमाशों ने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अनुसार, मृतक हेमंत कोठारी रायपुर में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था. बीती रात वह डिलीवरी के लिए निकला था. इसी दौरान आरोपी पप्पू यादव द्वारा लूट के इरादे से उस पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले की वजह से डिलीबरी बॉय हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुसिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया. इस दौरान पुलिस को सफलता मिली और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुलिस के सामने यह स्वीकार कर लिया है, कि उसने लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया.

