छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय ने की बड़ी घोषणा

Chhattisgarh News: ओलंपिक संघ की बैठक में मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेगा, उसे सरकार 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी.
Chhattisgarh Olympic Association: छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा कदम उठाया है. ओलंपिक संघ की बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री साय ने खिलाड़ियों के लिए एक अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब से ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख
दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओलंपिक संघ की एक अहम बैठक में राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के प्रत्येक खिलाड़ी को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये देने का फैसला कर चुकी है.
कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा
बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु साय रायपुर के सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए. बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन तथा वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे.
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ओलंपिक प्रतिभागियों को अब 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उनकी सरकार इन प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि पहले बंद किए गए खेल पुरस्कार समारोह को फिर से शुरू कर दिया गया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी फिर से शुरू किया जाएगा.