PM मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा बदला, अब सिर्फ 1 दिन के लिए ही रायपुर आएंगे, इन 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल

Chhattisgarh News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा अब 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को होगा. वे एक दिवसीय दौरे पर सुबह 9:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और रात 8 बजे वापस लौटेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:53 AM IST
PM Modi Chhattisgarh visit In Chhattisgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का शेड्यूल बदल दिया गया है. अब पीएम मोदी 31 अक्टूबर के बजाय छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के मौके पर 1 नवंबर को एक दिन के रायपुर दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री सुबह 9:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और रात 8 बजे लौटेंगे. इस खास दौरे के दौरान PM मोदी पांच बड़े इवेंट्स में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP

 

अब सिर्फ 1 दिन के लिए ही रायपुर आएंगे
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा अब 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को होगा. वे सुबह 9:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और रात 8 बजे वापस लौटेंगे. अपने एक दिन के दौरे में पीएम मोदी पांच बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे. बता दें कि पहले उनका दौरा दो दिन का था, लेकिन अब यह कार्यक्रम घटाकर एक दिन का कर दिया गया है. पहले पीएम मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर आने वाले थे. 

इन पांच बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी
अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पीएम मोदी पांच प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सबसे पहले सत्य साई अस्पताल में बच्चों के ऑपरेशन कार्यक्रम, ब्रह्माकुमारी भवन का लोकार्पण, देश के पहले डिजिटल आदिवासी संग्रहालय का शुभारंभ, नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे.   नए विधानसभा भवन का उद्घाटन के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करेंगे. फिर वे राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे. फिर वे रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली लौट आएंगे.

