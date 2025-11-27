Advertisement
रायपुर

रायपुर में यहां रहेंगे पीएम मोदी और अमित शाह, बंगले हुए तैयार, घर में ही बनेगा खाना

PM Modi Visit Raipur: रायपुर में होने वाली DGP-IG कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बंगले तैयार हो गए हैं, दोनों नेता दो दिनों तक रायपुर में ही रहेंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:38 AM IST
पीएम मोदी और अमित शाह रायपुर में रहेंगे...
पीएम मोदी और अमित शाह रायपुर में रहेंगे...

PM Modi Shah Attend DGP IG Conference​: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक 60वीं अखिल भारतीय डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, खास बात यह है कि दोनों नेता दो दिनों तक यही रुकेंगे, यानि दोनों दिनों तक देश की सरकार एक तरह से राजधानी रायपुर से चलेगी, वहीं पीएम मोदी और अमित शाह जिन बंगलों में रहेंगे, वह भी रायपुर में तैयार हो चुके हैं. प्रधानमंत्री नए स्पीकर हाउस एम-1 रहेंगे, जबकि अमित शाह वित्त मंत्री आवास एम-11 में रहेंगे. 

गुरुवार को पहुंचेंगे पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को रायपुर पहुंचेंगे. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वो कल शाम 7 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे, जहां नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित स्पीकर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे, यहां सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के कांधे पर होगा, अभी से यहां सुरक्षा-व्यवस्था और तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही है. प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रात में सीनियर नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. वहीं अमित शाह भी कल दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर रायपुर आएंगे. वह एयरपोर्ट से सीधे DG-IG कॉन्फ्रेंस स्थल IIM जाएंगे और आयोजन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. रात्रि भोज के बाद करीब 8 बजे रात्रि विश्राम स्थल नवा रायपुर स्थित M-11 के लिए हो जाएंगे रवाना

ये भी पढ़ेंः DGP–IG कॉन्फ्रेंस से बदली रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, भारी वाहनों की एंट्री बंद

बंगले तैयार 

पीएम मोदी के ठहरने के लिए स्पीकर हाउस एम-1 को पूरी तरह पीएम हाउस के स्तर पर तैयार किया गया है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री आवास एम-11 में रुकेंगे. दोनों आवासों को उच्च स्तरीय वीवीआईपी मानकों के अनुसार अपग्रेड किया गया है. तीन दिनों तक उनका रोज़ का भोजन इसी परिसर में तैयार होगा। इसके लिए एक प्रतिष्ठित होटल के शेफ को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है, मेन्यू में पालक साग, मेथी–सरसों साग, बथुआ, पत्तागोभी, फूलगोभी जैसी ताज़ी सब्जियां प्रमुख रूप से शामिल की गई हैं. जबकि यहां रूटीन के हिसाब से काम किया जाएगा.

रायपुर में मिनी पीएमओ

एम-1 बंगले को स्मार्ट सुविधाओं से सजाया गया है, क्योंकि यह एक तरह से मिनी पीएमओ होगा, ऐसे में पूरे परिसर में हाई-स्पीड वाई-फाई लगाया गया है, हर कमरे में स्मार्ट टीवी इंस्टॉल किए गए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साथ कई चैनलों की मॉनिटरिंग के लिए आधा दर्जन से अधिक टीवी लगाए गए हैं. यहीं एक मिनी पीएमओ भी तैयार किया गया है, जहां पीएमओ टीम के अधिकारी भी रहेंगे और कॉन्फ्रेंस के दौरान कामकाज संभालेंगे. 

वहीं नवीन सर्किट हाउस में एनएसए अजीत डोभाल के लिए स्पेशल सुइट तैयार किया गया है, यहां कुल 6 वीवीआईपी सूइट बनाए गए हैं. इसी परिसर में डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, आईबी चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और गृह राज्य मंत्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है. 

ये भी पढ़ेंः SPG कमांडो हाथ में लेकर चलते हैं ये काला सूटकेस, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

PM Modi in RaipurAmit Shah in raipurdgp ig conference raipur

