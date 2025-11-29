Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3023396
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

विदेशी फंडिंग से घुसपैठ तक…DGP–IGP कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार, जानिए पीएम ने क्या कहा?

Raipur DGP IGP Conference Update: रायपुर में हुई 60वीं डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन विदेशी फंडिंग, नक्सल मुद्दों, साइबर खतरे और सुरक्षा रणनीतियों पर लंबी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने इसे देश की सुरक्षा मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बताया. कई एजेंसियों ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार!
सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार!

PM Modi in DGP IGP Conference: रायपुर में चल रही 60वीं डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन देश की सुरक्षा चुनौतियों पर गहरी चर्चा के नाम रहा. IIM रायपुर में सुबह 8 बजे शुरू हुई बैठक देर शाम तक बिना रुके चलती रही. इस दौरान विदेशी फंडिंग, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह सम्मेलन देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है, जहां बेहतरीन प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा होती है.

पहले सत्र में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली विदेशी फंडिंग सबसे बड़ा विषय रही. सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की और आगे की रणनीति बताई. अलग-अलग राज्यों में होने वाली संदिग्ध फंडिंग और घुसपैठियों की गतिविधियों पर भी संयुक्त रूप से चर्चा की गई. अधिकारियों के मुताबिक, इस बार का सम्मेलन कई मायनों में अहम है क्योंकि इसमें जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तक हर पहलू पर गहराई से मंथन हुआ.

जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई?
नक्सल प्रभावित राज्यों के DGP ने भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. नक्सल उन्मूलन को लेकर आगे की योजना पर विस्तृत बातचीत हुई. तीसरे सत्र में बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात और भारत की सुरक्षा पर उसके असर को लेकर चर्चा की गई. साइबर खतरे, विदेशी दखल और काउंटर स्ट्रैटेजी पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन बिंदुओं के आधार पर सुरक्षा उपाय और तेज किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रणनीति तय करने का बड़ा अवसर
चौथे सत्र में ईडी, RAW, IB और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपना विस्तृत प्रेजेंटेशन रखा. इसमें आर्थिक अपराधों, खुफिया इनपुट और सुरक्षा रणनीतियों पर कई अहम बिंदु सामने आए. प्रधानमंत्री मोदी की इस सम्मेलन में सक्रिय भूमिका इसे और खास बनाती है, क्योंकि अधिकारी सीधे शीर्ष स्तर तक अपनी बात रख पाते हैं. छत्तीसगढ़ में इस बार हो रहा आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह देशभर की सुरक्षा एजेंसियों को एक ही मंच पर रणनीति तय करने का बड़ा अवसर देता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gp igp conferenceraipur news

Trending news

gp igp conference
DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार, जानें क्या बोले PM?
undefined
उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने खुद चाय बनाई, बेटे की शादी के बीच SIR का किया निरीक्षण
balaghat news
नक्सली साहित्य से लेकर ‘प्रभात’ मैग्जीन तक लिखने वाला धनुष, अब हथियार छोड़ सरेंडर
Lok Sabha Election 2029
क्या 2029 का चुनाव लड़ेंगी MP की पूर्व मुख्यमंत्री? किस सीट पर ठोकेंगी दावेदारी
CM son wedding
सीएम पुत्र की अनोखी एंट्री, बैलगाड़ी पर काला चश्मा लगाकर पहुंचे अभिमन्यु–इशिता
mp news
MP के सभी टाइगर रिजर्व अब नहीं होगी नाइट सफारी, SC के आदेश के बाद लगा ब्रेक, जानिए
indore bus news
21 साल बाद एमपी में फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें, 15 साल पुरानी 135 बसों के परमिट निरस्त
undefined
'महिलाएं घर में रिश्तेदारों के बीच असुरक्षित...' एमपी में कोर्ट ने क्यों कही ऐसी बात
mp news
पति-पत्नी और वो का झगड़ा, दो महिलाओं में कैमरे के सामने जमकर मारपीट, देखती रही पुलिस
mp news
मल्हारगढ़ थाना देश के टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल, 70 पैमानों पर पुलिस अव्वल