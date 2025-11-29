विदेशी फंडिंग से घुसपैठ तक…DGP–IGP कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा रोडमैप तैयार, जानिए पीएम ने क्या कहा?

PM Modi in DGP IGP Conference: रायपुर में चल रही 60वीं डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन देश की सुरक्षा चुनौतियों पर गहरी चर्चा के नाम रहा. IIM रायपुर में सुबह 8 बजे शुरू हुई बैठक देर शाम तक बिना रुके चलती रही. इस दौरान विदेशी फंडिंग, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह सम्मेलन देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है, जहां बेहतरीन प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा होती है.

पहले सत्र में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली विदेशी फंडिंग सबसे बड़ा विषय रही. सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की और आगे की रणनीति बताई. अलग-अलग राज्यों में होने वाली संदिग्ध फंडिंग और घुसपैठियों की गतिविधियों पर भी संयुक्त रूप से चर्चा की गई. अधिकारियों के मुताबिक, इस बार का सम्मेलन कई मायनों में अहम है क्योंकि इसमें जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव तक हर पहलू पर गहराई से मंथन हुआ.

जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई?

नक्सल प्रभावित राज्यों के DGP ने भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं. नक्सल उन्मूलन को लेकर आगे की योजना पर विस्तृत बातचीत हुई. तीसरे सत्र में बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात और भारत की सुरक्षा पर उसके असर को लेकर चर्चा की गई. साइबर खतरे, विदेशी दखल और काउंटर स्ट्रैटेजी पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन बिंदुओं के आधार पर सुरक्षा उपाय और तेज किए जाएंगे.

रणनीति तय करने का बड़ा अवसर

चौथे सत्र में ईडी, RAW, IB और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपना विस्तृत प्रेजेंटेशन रखा. इसमें आर्थिक अपराधों, खुफिया इनपुट और सुरक्षा रणनीतियों पर कई अहम बिंदु सामने आए. प्रधानमंत्री मोदी की इस सम्मेलन में सक्रिय भूमिका इसे और खास बनाती है, क्योंकि अधिकारी सीधे शीर्ष स्तर तक अपनी बात रख पाते हैं. छत्तीसगढ़ में इस बार हो रहा आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह देशभर की सुरक्षा एजेंसियों को एक ही मंच पर रणनीति तय करने का बड़ा अवसर देता है.

