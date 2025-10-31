Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982723
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

​​​​​​​6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, 6 रूट तय

Chhattisgarh Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आ रहे हैं. इस दौरान वह करीब 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे, ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी
छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी

PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होने वाला है. क्योंकि इस दौरान राज्य में कई बडे़ आयोजन हो रहे हैं. रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे. खास बात यह है कि 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक रायपुर में रहेंगे और इस दौरान कई आयोजनों में शामिल होंगे. वह छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चांक चौबंद कर दी गई है. पूरे शहर में पीएम के दौरे को लेकर 6 रूट तय किए गए हैं. 

बच्चों से 'दिल की बात' करेंगे पीएम मोदी 

पीएम मोदी अपने रायपुर दौरे की शुरुआत श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री उन 2500 बच्चों से मिलेंगे जिनकी हार्ट सर्जरी इस संस्थान में फ्री में की गई है. अस्पताल प्रशासन ने प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं और बच्चे अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचने लगे हैं. क्योंकि यह बच्चे राज्य के अलग-अलग जगहों से हैं. इसके अलावा पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के नई विधानसभा भवन, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम और ब्रह्मकुमारी संस्थान के 'शांति शिखर' मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे. इन आयोजनों के साथ शहर में उनका एक भव्य रोड शो भी प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में बैठ सकेंगे 200 विधायक, परिसीमन के बाद बदलेगी संख्या !

देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम

छत्तीसगढ़ में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम भी तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी कल करेंगे. 9.75 एकड़ में फैला यह संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से छत्तीसगढ़ और देश के आदिवासी नायकों की गाथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसमें ट्राइबल संस्कृति की छटा देखने को मिलेगी. वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री 'शांति शिखर' मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो 1.5 एकड़ क्षेत्र में राजस्थानी महल की शैली में निर्मित है. विशेष बात यह है कि यह भवन पूरी तरह जन-दान से निर्मित है और प्रदेश की पहली ऐसी इमारत है जिसमें प्रेस टेंसाइल बीम तकनीक का उपयोग किया गया है. 

पीएम मोदी का रायपुर दौरा 

  • पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. 
  • 10 बजे से लेकर 10 बजकर 35 मिनट तक हार्ट का सफल ऑपरेशन होने वाले बच्चों से दिल की बात करेंगे. 
  • 10 बजकर 45 मिनट से 11 बजकर 30 मिनट तक शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे. 
  • 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 10 मिनट तक पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. 
  • 12 बजकर 15 मिनट से 1 बजकर 15 मिनट तक छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे. 
  • 1 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 15 मिनट तक आदिवासी संग्राहालय का उदघाटन करेंगे. 
  • 2 बजकर 30 मिनट से 4 बजे तक राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे. 
  • शाम को 4 बजकर 25 मिनट पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

ये भी पढ़ेंः 25वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया विधानसभा भवन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानिए इसकी खासियत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh Foundation Dayraipur newspm modi raipur visit

Trending news

indore kinnar protest
‘दुष्कर्मियों को फांसी दो…’ इंदौर में किन्नरों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन
narmada parikrama
बड़वानी: बस पलटने से महिला की मौत, नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे 30 श्रद्धालु घायल
MPPSC News
'पैसे दो - नौकरी लो' वाले गिरोह से रहें सावधान! अब इस ईमेल पर करें सीधी शिकायत
raipur news
महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई
chhindwara syrup case
89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा
mp attendance
अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! एमपी के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम
dev uthani ekadashi
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू
child marriage
MP में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा
balaghat news
घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू
bhopal crime news
भोपाल में गोलीबारी से दहशत, कारोबारी सादिक खान घायल, आरोपी नशा डेंजर गिरफ्तार