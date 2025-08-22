अब बिजली बिल की 'नो टेंशन'! सरकार खुद उठाएगी कूलर, पंखा और AC का खर्चा, जानिए कैसे?
अब बिजली बिल की 'नो टेंशन'! सरकार खुद उठाएगी कूलर, पंखा और AC का खर्चा, जानिए कैसे?

CG PM Surya Ghar Bijli Yojana Kya hai: छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का डबल लाभ मिलता है. केंद्र सरकार की ओर जारी पीएम बिजली योजना सब्सिडी के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी 30 हजार तक अतिरिक्त राशि जारी की जाती है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:43 PM IST
PM Surya Ghar Bijli Yojana: अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते है तो PM Surya Ghar Bijli Yojana 2025 आपके लिए सबस बेहतरीन और उपयोगी योजनाओं में से एक होने वाली है. दरअसल, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपके हजारों का बिजली बिल जीरो यानी शून्य हो सकता है. छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य योजना का दोहरा लाभ दिया जा रहा है. केंद्र सरकार के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी इस योजना के तहत सब्सिडी मुहैया करा रही है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को 1 लाख से भी अधिक का सब्सिडी मुहैया कराया जा रहा है. 

क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत भारत के नागरिकों को कम दाम पर या शून्य पर बिजली मुहैया कराया जाता है. इस योजना के तहत लाभार्थी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले सकते है. पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत नागरिकों को अपने छतों पर सोलर पैनल लगवाना पड़ता है जिसके बाद लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है. 

छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य बिजली योजना का डबल फायदा
भारत के हर राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है. बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य बिजली योजना का डबल फायदा दिया जा रहा है. कैसे? दरअसल, छतों पर 3 या उससे कम KW का सोलर पैनल लगवाने पर सरकार आपको सब्सिडी देती है. यहां क्रेंद सरकार के साथ राज्य सरकार भी मिलकर आपके बिजली बिल को कम करने में आपका सहयोग कर रही है. 

कितनी मिलती है सब्सिडी
0-150 यूनिट बिजली खपत पर 1-2KW का सोलर पैनल लगवाने पर ₹30,000–₹60,000 सब्सिडी राशी दी जाती है. वहीं, 150-300 यूनिट बिजली खपत पर 2-3KW का सोलर पैनल लगवाने पर ₹60,000–₹78,000 सब्सिडी दी जाती है. 3 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पर 3KW का सोलर पैनल लगवाने पर ₹78,000 की सब्सिडी दी जाती है. ये आंकड़े केंद्र सरकार की ओर से जारी है. 

छत्तीसगढ़ सरकार, यहां 1 KW का सोलर पैनल लगवाने पर 15 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी राशी के तौर पर जारी करेगी. वहीं 3 KW या उससे अधिक के सोलर पैनल पर 5 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी राशि जारी करने का निर्णय ली है. 

योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आप इस पोर्टल पर pmsuryaghar.gov.in जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते है. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप मूल रुप से भारतीय नागरिक होंगे. पहले कभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए होंगे. इसके साथ ही सोलर पैनल लगवाने के लिए आपके छत पर पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए. आपके पास योजना के जुड़े सारे वैरिफाइड दस्तावेज भी होने चाहिए जैसे आधार और बिजली कनेक्शन से जुड़े पेपर. जानकारी के अनुसार सब्सिडी अमाउंट सीधे आपके बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाती है. राशि जारी होने में 1 महीना या उससे ज्यादा का समय लग सकता है.

