छत्तीसगढ़ में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, रायपुर से होगी शुरुआत, जानिए कैसे होगा काम

Raipur Police Commissioner System: कमिश्नर प्रणाली अब छत्तीसगढ़ में भी लागू होने वाली है, रायपुर से इसकी शुरुआत होगी. सीएम विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की है. छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के लिहाज से भी यह फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पुलिस की पॉवर औ बढ़ेगी. बताया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमें के अधिकारी जल्द से जल्द इस निर्देश का क्रियान्वयन करेंगे, रायपुर से इसकी शुरुआत होनी है, ऐसे में रायपुर में सेटअप लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने की चर्चा तो बहुत पहले से चल रही थी, जबकि सरकार भी इस पर लगातार विचार कर रही थी. ऐसे में जब यह प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया तो सीएम साय ने इसकी घोषणा कर दी और अब यह प्रणाली छत्तीसगढ़ में भी काम करेगी.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी पुलिस की शक्तियां

दरअसल, कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस की शक्तियां बढ़ती हैं, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, ऐसे में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में यह लागू होने की संभावना है. साय सरकार आने के बाद से ही कैबिनेट बैठक में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी. जिसके बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ था. रायपुर में इसकी शुरुआत होगी और जब यह प्रोजेक्ट सफल होगा तो फिर इसका दायरा बढ़ाया जाना शुरू किया जाएगा. कमिश्नर प्रणाली लागू होने से सीनियर पुलिस अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता का लाभ मिलता है, जिसमें वह कई मामलों में सीधे कार्रवाई करने के अधिकारी होते हैं. जिससे अपराधों की रोकथाम और तेजी से काम करना संभव होता है. इसके अलावा अपराधन नियंत्रण करने में और फैसले लेने में पुलिस को ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है.

कैसा होगा सेटअप

पुलिस आयुक्त यानि आईजी की रैंक में 1 अधिकारी होगा, जबकि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त 2 से 3 होंगे, जिसमें डीआईजी और एसएसपी होंगे. वहीं पुलिस उपायुक्त यानि 7 एएसपी होंगे. वहीं 16 से 17 डीएसपी होंगे, जबकि 10 निरीक्षक होंगे और वहीं एसआई-एएसआई कॉन्सेटबल 25 होंगे. कमिश्नर प्रणाली में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस कमिश्नर को खुद निर्णय लेने में ज्यादा ताकत मिलेगी, यानि जो पॉवर कलेक्टर के पास होती थी, वह पॉवर सीधे कमिश्नर के पास रहेगी, ऐसे में जो मामले में कलेक्टर के पास लंबित रहते हैं उसे अब पुलिस स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 79 साल 1 सपना आजादी, अब लहराया तिरंगा, बस्तर में लोकतंत्र की ऐतिहासिक वापसी

क्या होगा फायदा

दरअसल, इस प्रणाली के लागू होने से कई तरह की फायदे शुरू हो जाते हैं, आपात स्थितियों में पुलिस तत्परता से काम करती है. हथियारों के लाइसेंस जारी करने, होटल, बार, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, दंगों की स्थिति बल प्रयोग और जमीन विवाद जैसे मामलों को सुलझाने की पॉवर भी सीधे पुलिस के पास रहती है. इसके अलावा कमिश्नर मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर सकता है, यानि कानून के नियमों में पुलिस कमिश्नर के पॉवर बढ़ जाते हैं.

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से शहर को कई जोन में बांट दिया जाता है, हर जोन में डीसीपी को तैनात किया जाता है, जिसके अंडर में एसएसपी काम करते हैं, संबंधित जोन की जिम्मेदारी पूरी तरह से डीसीपी के पास होती है. इसके अलावा एसएसपी के बाद सीओ की तरह एसीपी तैनात होंते जिनके अंडर में अलग-अलग 2 से 3 थाने आते हैं. वहीं इस पूरी प्रणाली को शहर में संचालित करने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होती है, जहां एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है. रायपुर में इसी तरह से इसकी शुरुआत होगी.

ये भी पढ़ेंः स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल,बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!