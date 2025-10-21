Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर के पहले पुलिस-कमिश्नर बनने की रेस में ये 4 अधिकारी आगे, साय कैबिनेट लेगी फैसला

Chhattisgarh News: रायपुर में लागू होने वाले पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इसको लेकर भी कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:17 AM IST
रायपुर में लागू होगा पुलिस-कमिश्नर सिस्टम
रायपुर में लागू होगा पुलिस-कमिश्नर सिस्टम

Raipur Police Commissionerate System: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला है. गृह विभाग की तरफ से इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद होने वाली साय कैबिनेट की बैठक में रायपुर में लागू होने वाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रस्ताव पास हो जाएगा, जिसके बाद 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शहर में लागू हो सकती है, जिसके बाद रायपुर में पुलिस के पास पॉवर बढ़ जाएगा. वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर कुछ सीनियर अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं. 

छत्तीसगढ़ गृह विभाग को मिली रिपोर्ट 

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट गृह विभाग के पास भेज दी गई है. गृह विभाग द्वारा प्रतिवेदन मांगे जाने के बाद एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है, अब कैबिनेट के सदस्य इस रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेंगे. इस उच्च स्तरीय समिति में एडीजी प्रदीप गुप्ता के साथ आईजी अजय यादव, आईजी अमरेश मिश्रा, डीआईजी ओपी पाल, एसपी अभिषेक मीणा और एसपी संतोष सिंह शामिल थे. जिन्होंने कई राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है.  कमेटी ने उन सभी राज्यों का अध्ययन किया, जहां पहले से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, और उसके आधार पर रायपुर के लिए खाका तैयार किया है. 

कमिश्नर पद के लिए तीन विकल्प कमेटी की तरफ से सुझाए गए हैं, जिनमें एडीजी रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाना, या फिर आईजी रैंक और डीआईजी रैंक में से किसी एक अधिकारी को कमिश्नर बनाने का सुझाव दिया गया है. इनमें से किस विकल्प को अपनाया जाएगा, इसका आने वाले साय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा. इसके साथ ही सीनियर पदों की रैंक के अनुसार जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसीपी की संख्या भी तय होगी. 

चार सीनियर आईपीएस रायपुर कमिश्नर की रेस में 

सूत्रों के मुताबिक, रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में चार सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद के लिए भी चार दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं. आईपीएस सजीव शुक्ला, आईपीएस बद्री नारायण मीणा, आईपीएस रामगोपाल गर्ग और आईपीएस अमरेश मिश्रा रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं. ये फिलहाल सबसे सीनियर अधिकारी हैं. 

रायपुर में बढ़ेगी पुलिस की पॉवर

रायपुर में अब पुलिस की पॉवर बढ़ने वाली है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, कमिश्नर से लेकर थाना प्रभारी तक करीब 60 से अधिक अधिकारी इस नई व्यवस्था में काम करेंगे. गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय की साझा रूपरेखा के बाद जल्द ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है. 

