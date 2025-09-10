रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, DGP ने बनाई 7 अफसरों की टीम, होंगे यह बदलाव
रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, DGP ने बनाई 7 अफसरों की टीम, होंगे यह बदलाव

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने 7 IPS अधिकारियों की टीम का गठन भी कर दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:03 AM IST
रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम
रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

Chhattisgarh News: रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी. जिसके बाद अब प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने 7 आईपीएस अधिकारियों की टीम का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें एडीजी प्रमुख प्रदीप गुप्ता को ड्राफ्टिंग का अध्यक्ष बनाया गया है. जहां अधिकारियों की यह टीम सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करेगी. रायपुर छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला शहर होगा जहां कमिश्नर प्रणाली लागू होगी. वहीं यह सिस्टम लागू होने से रायपुर में पुलिस की ताकत बढ़ेगी और उसे ज्यादा कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे. 

DGP की टीम में यह अधिकारी शामिल 

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने इस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, इस समिति की अध्यक्षता एडीजी प्रदीप गुप्ता के पास हैं, जिसमें नारकोटिक्स के आईजी अजय यादव, रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, आईजी ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, डीआईजी संतोष सिंह और एसपी प्रभात कुमार को शामिल किया गया है. यह टीम ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करेगी और अन्य राज्यों के कमिश्नरेट मॉडल का अध्ययन कर रायपुर के लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रस्तावित करेगी. बता दें कि देश के कई राज्यों में यह प्रणाली पहले ही लागू हो चुकी है, ऐसे में यह कमेटी दूसरे राज्यों से जानकारी जुटाकर बताएगी. 

क्या होती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली

पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कानून-व्यवस्था से संबंधित अधिक शक्तियां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी जाती हैं, इसमें एक पुलिस कमिश्नर को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी मिलती हैं, जो आमतौर पर जिलाधिकारियों यानि कलेक्टरों के पास होती है, लेकिन जब शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती है तो यह शक्तियां पुलिस के पास भी आ जाती हैं. जिसमें कई अहम पद होंते हैं, इस प्रणाली में शीघ्र निर्णय, त्वरित कार्रवाई, और बेहतर जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे महानगरों की जटिल कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके. 

कमिश्नर प्रणाली के प्रमुख पद 

  • पुलिस कमिश्नर 
  • संयुक्त पुलिस आयुक्त 
  • अपर पुलिस आयुक्त 
  • पुलिस उपायुक्त 
  • अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 
  • सहायक पुलिस आयुक्त 
  • पुलिस निरीक्षक
  • उप-निरीक्षक 
  • कॉन्स्टेबल

भारत में सबसे पहले कहा लागू हुई थी 

भारत में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का इतिहास पुराना है और यह सबसे पहले ब्रिटिशकाल में लागू हुई थी. पुलिस कमिश्नर प्रणाली भारत में 1864 में कोलकाता में पहली बार लागू की गई थी, इसके बाद 1866 में मुंबई और 1939 में चेन्नई में इसे लागू किया गया. वर्तमान में यह व्यवस्था दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर, भोपाल, इंदौर जैसे कई महानगरों में सफलतापूर्वक चल रही है. जबकि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यह व्यवस्था लागू हो रही है. 

रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ-साथ एक तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र है, जहां आबादी, यातायात, अपराध दर और प्रशासनिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं. इस व्यवस्था से पुलिस को सीधे और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

