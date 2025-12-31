रात 12.30 बजे तक खत्म करनी होगी नए साल की पार्टी, नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई; रायपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए साल 2026 का स्वागत करने की तैयारी चल रही है और शहर में उत्साह का माहौल है. हालांकि सुरक्षित सेलिब्रेशन के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. शहर की सड़कों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक खास सुरक्षा प्लान बनाया गया है. आज रात पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा रहेगी हर कोने पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि नए साल की सभी पार्टियां रात 12:30 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए. उसके बाद किसी भी इवेंट या तेज़ आवाज़ वाले सेलिब्रेशन की इजाज़त नहीं होगी.

दरअसल, आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, इसे देखते हुए राजधानी रायपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. आज रात पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रायपुर में 26 से ज़्यादा पुलिस चेकपॉइंट बनाए गए हैं. बिना इजाज़त होने वाले कार्यक्रमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सभी पार्टियों को रात 12:30 बजे तक खत्म करने का आदेश दिया गया है. CCTV सर्विलांस, सुरक्षा व्यवस्था और सभी नियमों का पालन करना ज़रूरी है.

बता दें कि शहर में DJs को रात 10 बजे के बाद म्यूज़िक बजाना बंद करना होगा. बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी या अगर फार्महाउस या दूसरे होटलों में ऐसी गतिविधियां होती पाई गईं तो भी कार्रवाई होगी. शराब की दुकानों के बारे में भी आदेश जारी किए गए हैं. शहरी और उपनगरीय इलाकों में दुकानें रात 12:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगी. बिना लाइसेंस के शराब परोसने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, गाड़ी चलाते समय या पब्लिक जगहों पर शराब पीते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके नतीजे भुगतने होंगे. नए साल के जश्न के दौरान नशे में धुत होकर हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

