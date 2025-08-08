Police Raided Nava Raipur: नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त
Police Raided Nava Raipur: नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त

Nava Raipur Mining News: नवा रायपुर में करोड़ों के अवैध मुरूम खनन मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. देर रात मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर दविश देकर कुछ लोगों को पकड़ा है. इसके अलावा, जेसीबी, हाईवा समेत ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:34 AM IST
Police Raided Nava Raipur: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में करोड़ों की जमीन से अवैध मुरूम खनन का मामला सामने आया है. गुरुवार देर रात मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के सत्य साईं अस्पताल के पीछे दर्जनभर पुलिसकर्मियों ने दबिश दी. वहां जेसीबी और हाईवा गाड़ियों से मुरूम की खुदाई की जा रही थी. पुलिस को देखते ही मौके से ड्राइवर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर कुछ को पकड़ लिया गया.

इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 7 जेसीबी, 11 हाईवा और एक ट्रैक्टर जब्त किया है. बताया जा रहा है कि जहां खनन हो रहा था, वह जमीन नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) के अधीन आती है. लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद एएसपी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई थी. इस टीम में NRDA के डिप्टी कलेक्टर अरविंद शर्मा की टीम भी शामिल थी.

शिकायत के बाद छापा
पुलिस की छापेमारी से खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है. जैसे ही टीम वहां पहुंची, ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर भागने लगे. हालांकि कुछ को पकड़ लिया गया और कागजी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया. एएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि अगर NRDA की ओर से औपचारिक शिकायत मिलती है, तो पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ेंः Raipur Breaking News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं इसके तार

ये भी पढ़ेंः Raipur Breaking News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं इसके तार

