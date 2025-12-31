साल के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 4 TI और 37 ASI समेत 119 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer News: साल के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ. रायपुर के SSP ने देर रात आदेश जारी कर कुल 119 फील्ड पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. इसमें 4 इंस्पेक्टर (TI), 18 सब-इंस्पेक्टर (SI), 37 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और बड़ी संख्या में दूसरे अधिकारी शामिल हैं. इस दौरान तीन थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं.

साल के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल

दरअसल, जारी आदेश के अनुसार ट्रांसफर लिस्ट में अलग-अलग रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 4 थाना प्रभारी (टीआई), 18 उप निरीक्षक (एसआई) और 37 सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है. रायपुर SSP ने जिले की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2025 के आखिरी दिन यह बड़ा फेरबदल किया है.

4 TI और 37 ASI समेत 119 अधिकारियों का ट्रांसफर

इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शहर के थानों के प्रभारियों (TI) के स्तर पर हुआ है. राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार कोतवाली थाने की जिम्मेदारी अब सतीश सिंह गहरवार संभालेंगे. वहीं एसएन सिंह को कबीर नगर और सुनील दास को गंज थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है. ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भावेश गौतम को ट्रैफिक टीआई की जिम्मेदारी दी गई है.