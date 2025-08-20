MLA Gajendra Yadav Career: RSS के करीबी...पहली बार के विधायक, कौन हैं विधायक गजेंद्र यादव, जो बने हैं मंत्री
MLA Gajendra Yadav Career: RSS के करीबी...पहली बार के विधायक, कौन हैं विधायक गजेंद्र यादव, जो बने हैं मंत्री

MLA Gajendra Yadav News: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. इसमें तीन नए चेहरों को जगह मिली है. इनमें से एक दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है. आइए इनके करियर के बारे बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:47 AM IST
कौन हैं विधायक गजेंद्र यादव?
कौन हैं विधायक गजेंद्र यादव?

Gajendra Yadav Political Career: छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. इस मंत्रिमंडल विस्तार में तीन नए चेहरों को भी जगह मिली है. इनमें अंबिकापुर से पहली बार बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल, रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र से पहली बार के बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत और दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव शामिल हैं. आपको बता दें कि दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव पहली बार विधायक बने थे. आइए इनके राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

दरअसल, गजेंद्र यादव आरएसएस के संघ प्रमुख बिसरा राम यादव के सुपुत्र हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण बोरा को लगभग 50 हजार से वोटों से मात दी थी. गजेंद्र यादव आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं. उनके पिता बिसराम यादव भी संगठन में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं. अब पहली बार विधायक बने गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना दुर्ग शहर के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है.

कैसा रहा गजेंद्र यादव का बचपन?
दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का जन्म 15 जुलाई 1978 को हुआ था. उनका बचपन साधारण किसान परिवार में बीता. उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत दुर्ग के मारवाड़ी विद्यालय से की और आगे की शिक्षा सरकारी स्कूल व साइंस कॉलेज दुर्ग से पूरी की है. इसके बाद भिलाई में फिटर ट्रेड से आईटीआई की पढ़ाई भी की. कम उम्र से ही गजेंद्र यादव ने राजनीति और सामाजिक कामों में रुचि दिखाई. महज 21 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के विभाजन के समय सबसे कम उम्र के पार्षद बने.

गजेंद्र यादव का राजनीतिक सफर
गजेंद्र यादव ने साल 1996 में साइंस कॉलेज दुर्ग से बीएससी की पढ़ाई की, उसी दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत भी की. तब से गजेंद्र दिवंगत ताराचंद साहू के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से हैं. उनकी सक्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी. वहीं अध्यक्ष के रूप में साल 1998 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी हेमचंद्र यादव के लिए भी काम किया था. (रिपोर्टः हितेश शर्मा/ दुर्ग)

;