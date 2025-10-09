Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

बिजली बिल हो जाएगा 'जीरो', बस छत पर लगवा लें ये चीज; सरकार देगी 1 लाख रुपये

PM Surya Ghar Yojna: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार से 3kW तक के सोलर पैनल के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि राज्य सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी देती है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:21 PM IST
Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana: अगर आप भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं और इसे कम या जीरो करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब आम लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार कर रही है. यह योजना घर-घर सौर ऊर्जा पहुंचाकर बिजली बिल के बोझ से राहत देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है. जिले में लगातार बढ़ती जागरूकता और प्रशासनिक प्रयासों से यह योजना जन-जन तक पहुंच रही है. इसके लिए आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा.

एक्स्ट्रा बिजली बेचकर कर सकते हैं कमाई भी

छत्तीसगढ़ के नगरपालिका बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी रोहित गुप्ता इस योजना के शानदार उदाहरण हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत अपने घर की छत पर तीन किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है. पहले जहां उनके घर का बिजली बिल गर्मी के मौसम में बहुत अधिक आता था, वहीं अब वे सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरतें पूरी कर रहे हैं. इससे न केवल उन्हें आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि मानसिक सुकून भी मिला है. अब वे हर महीने बिजली बिल की चिंता से मुक्त हैं और भविष्य में अतिरिक्त बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की तैयारी में हैं.

केंद्र और राज्य सरकार देगी 1 लाख से ज्यादा रुपये

रोहित ने बताया कि बिजली विभाग ने सूर्यघर योजना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आवेदन किया. योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई. साथ ही बैंक से आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा भी मिली. कुछ ही दिनों में घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया गया.

रोहित ने आगे कहा, 'पहले हर महीने बिजली बिल देखकर चिंता होती थी, लेकिन अब हम सौर ऊर्जा से बिजली का उपयोग कर रहे हैं. इससे न केवल पैसे की बचत हो रही है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है.' उनका मानना है कि इस योजना से हर परिवार को जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह लंबे समय तक लाभ देने वाली पहल है.

किसी भी राज्य में लगवा सकते हैं सोलर पैनल

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य हर घर को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दे रही हैं. साथ ही, बैंक लोन की सुविधा से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा पा रहे हैं. इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और बिजली विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. अधिकारी लगातार जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कितनी बचत होती है और इसका पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

सोलर पैनल के लिए कैसे करें आवेदन

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Consumer पेज पर Apply Now या Consumer Login पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें, फिर Verify पर क्लिक कर दें. मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर Login पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, ईमेल, पता, राज्य, जिला और पिन कोड जैसी जानकारी भरें और Save करें. इससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

रजिस्ट्रेशन के बाद Apply for Solar Rooftop पर क्लिक करके या Vendor Selection के जरिए आवेदन जमा कर सकते हैं. आप राज्य, जिला और बिजली वितरण कंपनी चुनकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर दर्ज करें और 'Fetch Details' पर क्लिक करें. जब आपकी कंज्यूमर डिटेल लोड हो जाएं, तो 'Next' पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना शुरू करें और सबमिट कर दें.
(इनपुट- न्यूज़ एजेसी आईएएनएस)

pm surya ghar yojna

