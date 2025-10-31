Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982386
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

शादीशुदा महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक भास्कराचार्य; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई

Raipur Bhaskaracharya Preacher Scandal: रायपुर के टिकरापारा इलाके में मध्यप्रदेश के कथा वाचक भास्कराचार्य एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. महिला के पति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर जमकर पिटाई की. इस दौरान लोगों ने चोटी काट दी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कथा वाचक का प्रेम प्रपंच!
कथा वाचक का प्रेम प्रपंच!

Raipur Preacher Affair Case: राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथा वाचक भास्कराचार्य एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए. बताया जा रहा है कि महिला का पति पहले से अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक कर रहा था और जब उसने कथावाचक को अपनी पत्नी के साथ देखा, तो गुस्से में आकर लोगों को बुला लिया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि भास्कराचार्य रायपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने आए थे. दोनों की मुलाकात पहले एक स्थान पर हुई और फिर वे कार में बैठकर कुछ दूर चले गए. इस बीच महिला का पति अपने कुछ परिचितों के साथ पीछे-पीछे पहुंच गया. उसने कार में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद कथावाचक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनकी चोटी तक काट दी, जिसके बाद वहां भारी हंगामा मच गया.

जांच में जुटी पुलिस
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि महिला के पति ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो खूब वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बताया जाता है कि भास्कराचार्य प्रदेश में कई धार्मिक आयोजनों में कथा कर चुके हैं और उनका नाम लोगों के बीच अच्छी पहचान रखता है. ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद धार्मिक समाज में भी भारी नाराजगी और हैरानी देखने को मिल रही है.
(रिपोर्टः राजेश निषाद, रायपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur news

Trending news

raipur news
महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई
chhindwara syrup case
89 रुपए के कफ सिरप में 54 रुपए कमीशन, बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा
mp attendance
अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! एमपी के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम
dev uthani ekadashi
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू
child marriage
MP में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा
balaghat news
घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू
bhopal crime news
भोपाल में गोलीबारी से दहशत, कारोबारी सादिक खान घायल, आरोपी नशा डेंजर गिरफ्तार
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप! कढ़ी-चावल खाने के बाद 15 बच्चे बीमार
CG News
घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा,प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने की हत्या
mp news
सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो