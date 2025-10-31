शादीशुदा महिला संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए कथा वाचक भास्कराचार्य; गुस्साई भीड़ ने की जमकर पिटाई

Raipur Bhaskaracharya Preacher Scandal: रायपुर के टिकरापारा इलाके में मध्यप्रदेश के कथा वाचक भास्कराचार्य एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. महिला के पति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर जमकर पिटाई की. इस दौरान लोगों ने चोटी काट दी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.
Raipur Preacher Affair Case: राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कथा वाचक भास्कराचार्य एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए. बताया जा रहा है कि महिला का पति पहले से अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक कर रहा था और जब उसने कथावाचक को अपनी पत्नी के साथ देखा, तो गुस्से में आकर लोगों को बुला लिया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि भास्कराचार्य रायपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने आए थे. दोनों की मुलाकात पहले एक स्थान पर हुई और फिर वे कार में बैठकर कुछ दूर चले गए. इस बीच महिला का पति अपने कुछ परिचितों के साथ पीछे-पीछे पहुंच गया. उसने कार में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद कथावाचक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनकी चोटी तक काट दी, जिसके बाद वहां भारी हंगामा मच गया.
जांच में जुटी पुलिस
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि महिला के पति ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि वह इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की सत्यता की भी पुष्टि की जा रही है.
वीडियो खूब वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बताया जाता है कि भास्कराचार्य प्रदेश में कई धार्मिक आयोजनों में कथा कर चुके हैं और उनका नाम लोगों के बीच अच्छी पहचान रखता है. ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद धार्मिक समाज में भी भारी नाराजगी और हैरानी देखने को मिल रही है.
(रिपोर्टः राजेश निषाद, रायपुर)
