लॉरेंस बिश्नोई के बचपन का दोस्त, विदेश से चलाता था सिंडिकेट; कौन है गैंगस्टर मयंक सिंह, जिसे रायपुर लाने की है तैयारी

Gangster Mayank Singh Record: कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाया जाएगा, बताया जा रहा है कि 24 दिसंबरके दिन उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. मयंक सिंह को गैंगस्टर अमन साव का करीबी माना जाता था, जबकि वह लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का दोस्त बताया जाता है. उसे हाल ही में इंटरपोल की मदद से अजरबैजान प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है. फिलहाल उसे झारखंड की जेल में बंद किया गया है. क्योंकि उस पर झारखंड में कई मामले दर्ज हैं, इसके अलावा उसकी जड़े छत्तीसगढ़ तक मानी जाती है, क्योंकि यहां भी उस पर कई मामले दर्ज हैं. मयंक सिंह 2024 में तेलीबांधा स्थित पीआरए ग्रुप के ऑफिस में हुई शूटआउट की घटना का मुख्य आरोपी बताया जाता है.

विदेश प्रत्यर्पण हुआ मयंक सिंह

मयंक सिंह झारखंड का ऐसा पहला गैंगस्टर है, जिसे विदेश से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है. उसका लंबा आपराधिक इतिहास माना जाता है. बताया जाता है कि वह अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी करीबी रहा है, ऐसे में एटीएस की टीम उसेस इस मामले में पूछताछ करेगी, क्योंकि मयंक सिंह के पास दोनों गैंगों को लेकर कई अहम राज हो सकते हैं. इसलिए उससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है. मयंग सिंह रांची एयरपोर्ट से जेल तक बख्तरबंद गाड़ी से लेकर जाया गया था. उस पर हत्या, धमकी, रंगदारी, फायरिंग समेत करीब 45 से ज्यादा छोटे-बड़े मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से भारत से बाहर रहकर अपना नेटवर्क चला रहा था, लेकिन अजरबैजाना में पकड़े जाने के बाद उसे विदेश से प्रत्यर्पण भारत लाया गया है.

कई लोगों से मांग चुका हैं रंगदारी

मयंक सिंह उन गैंगस्टरों में शामिल रहा है, जो उद्योगपति, कारोबारियों समेत कई कई नेताओं से भी रंगदारी मांग चुका है. उसने राजस्थान में कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे नेता से भी रंगदारी मांगी थी. वह झारखंड में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का करीबी माना जाता है. अमन साहू का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है. छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से झारखंड ले जाते वक्त पुलिस से छूटने के प्रयास में उसका एनकाउंटर हुआ था. ऐसे में मयंक सिंह के उससे कनेक्शन के चलते उसे पुलिस बड़ा सबूत मान रही है. क्योंकि मयंक ही विदेश में बैठें गुर्गों को निर्देश देता था.

पुलिस लंबी प्रक्रिया के बाद मयंक सिंह को विदेश से भारत ला पाई है. ऐसे में अमन साहू गैंग से जुड़े लोगों के साथ-साथ पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी उससे पूछताछ करेगी. क्योंकि वह लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जाता है, जिसके कहने पर ही उसने पंजाब, राजस्थान में हत्या, रंगदारी और गोलीबारी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया था.

डंकी रूट से पहुंचा था विदेश

बताया जाता है कि वह डंकी रूट से विदेश पहुंचा था. वह पहले सिंगापुर गया था, उसके बाद ईरान और फिर वहां से मेक्सिको होते हुए यूएसए तक पहुंच गया था. चर्चा है कि यही से वह अमन साहू गिरोह के लिए काम करता था, जहां वह विदेश में बैठे बैठे ही लोगों को भर्ती गैंग में करता था. फिलहाल उस पर छत्तीसगढ़ में भी कई मामले दर्ज हैं, ऐसे में पुलिस उसके खिलाफ सख्त एक्शन में है. वह कई मामलों में मुख्य आरोपी माना जाता है. जिसे 24 दिसंबर को रायपुर लाया जाएगा.

