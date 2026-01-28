संसद में छत्तीसगढ़ के पंडुम कैफे की चर्चा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में किया जिक्र

Chhattisgarh Pandum Cafe: संसद का बजट सत्र (Parliament Budget Session) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के कामकाज, नीतियों और आगामी एजेंडे को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के अपने संबोधन में रखा. इस दौरान राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के पंडुम कैफे का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद का भी जिक्र किया और बताया कि पिछले कुछ सालों में माओवादी हिंसा का दायरा बेहद कम हो गया है. उन्होंने बताया कि नक्सलवाद कभी 126 जिलों से सिमटकर अब 8 जिलों तक रह गया है.

अब सिर्फ 3 जिले ही अति प्रभावित

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंकियों पर भी निर्णायक कार्रवाई की है. वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था. माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया. इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, गरीब व आदिवासी भाई-बहनों को हुआ. आज माओवादी की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित रह गई है. इनमें से भी केवल 3 जिले ऐसे हैं, जो माओवाद से गंभीर रूप से प्रभावित हैं.

राष्ट्रपति ने किया पंडुम कैफे का जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा, 'बीते एक साल में लगभग दो हजार माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. इससे लाखों लोगों के जीवन में शांति लौटी है. माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में आए परिवर्तन को आज सारा देश देख रहा है. बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस आई तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशियां मनाई. बस्तर के युवा ओलंपिक में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. हथियार छोड़ चुके व्यक्ति आज जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं.

वो दिन दूर नहीं, जब आतंकवाद हो जाएगा खत्म

लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'मेरी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं, उनका जीवन पटरी पर लौटे. वो दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा.'

क्या है पंडुम कैफे?

सरकार के पहल के बाद पिछले सालों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और मुख्यधारा में लौटकर आम लोगों की तरह जिंदगी बिताना शुरू कर रहे हैं. सरकार के पहल के तहत ही जगदलपुर पंडुम कैफे की शुरुआत की गई है, सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं, बल्कि बस्तर में आ रहे सकारात्मक सामाजिक बदलाव का एक बड़ा प्रतीक है. खास बात यह है कि कैफे का संचालन सरेंडर्ड नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के लोग मिलकर कर रहे हैं. बता दें कि 'पंडुम' का अर्थ 'उत्सव' होता है और इस कैफे की टैगलाइन है- जहां हर कप एक कहानी कहता है. इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 नवंबर 2025 को किया था.