राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची जगदलपुर, शाम को आएंगे अमित शाह, 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आज से तीन दिन तक हलचल तेज रहेगी. जगदलपुर में आज से बस्तर पंडुम फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जगदलपुर के दौरे पर पहुंच गई हैं. वह सुबह 11 बजे जगदलपुर लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची. जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, अमित शाह तीन दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. वह शाम को रायपुर पहुंचेंगे. अमित शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है, जहां वह नक्सलवाद को लेकर सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे.

सीएम साय करेंगे राष्ट्रपति का स्वागत

सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया. राष्ट्रपति सबसे पहले रायपुर पहुंचेगी और वहां से हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए रवाना हुईं. वहीं जगदलपुर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, पुलिस ने यहां ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है. कार्यक्रम में बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोककलाओं और पंरपराओं को दिखाया जाएगा. ऐसे में छत्तीसगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर-दूर से लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही थी. बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को लेकर यह कार्यक्रम अहम माना जा रहा है.

अहम है राष्ट्रपति का दौरा

बस्तर पंडुम में आदिवासी परंपरा के लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा, वाद्ययंत्रों पर रीति-रिवाजों के साथ आकर्षक प्रस्तुतियां होगी, जिसे देखने के लिए बस्तर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से लोग पहुंचेंगे. ऐसे में यहां प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट माना जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी वर्ग से आती हैं, ऐसे में उनका इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना अहम माना जा रहा है. राष्ट्रपति के आने से बस्तर पंडुम को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना है. जबकि आदिवासी वर्ग के विकास को लेकर भी यह दौरा अहम माना जा रहा है. बस्तर का इलाका लंबे समय तक विकास से उपेक्षित रहा है. लेकिन अब यहां नक्सलवाद के सिमटने के बाद विकास कार्य भी तेजी से हो रहे हैं.

अमित शाह करेंगे समापन

बस्तर पंडुम में दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. वह आज शाम को रायपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम विष्णुदेव साय उनका स्वागत करेंगे और वह कल जगदलपुर पहुंचेंगे. जहां रविवार को अमित शाह नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे और बाद में पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, जिस पर अब यह बड़ी समीक्षा बैठक होगी, जिसमें अमित शाह कुछ जरूरी निर्देश दे सकते हैं.

