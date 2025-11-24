प्रदूषण के नाम पर शुरू हुआ विरोध, फिर अचानक नक्सली हिडमा को होने लगा गुणगान... क्या है एजेंडा और प्रदर्शन के पीछे कौन?

Advertisement
Madvi Hidma: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक नक्सलवाद के समर्थन में बदल गया और कुछ प्रदर्शनकारी नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा अमर रहे के नारे लगाने लगे. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'अर्बन नक्सल' करार दे रहे हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:28 PM IST
India Gate Protest Madvi Hidma: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है और औसत एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया जा रहा है. प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर कई दिनों से एनजीओ से जुड़े कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और रविवार शाम को भी यह चल रहा था. पहले तो यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ और साफ की मांग को लेकर था, लेकिन अचानक इसमें ट्विस्ट आया और कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया. प्रदूषण को लेकर नारे लगाने वाले युवा नक्सलवाद और हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा के समर्थन में नारे लगाने लगे.

कौन है माडवी हिड़मा?

नक्सल कमांडर माडवी हिड़मा को 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था. हिड़मा एक खतरनाक नक्सल कमांडर था और अपनी कठोर रणनीति के अलावा सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए कुख्यात था. माडवी हिड़मा झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला और बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड था. हिड़मा सेंट्रल कमेटी का मेंबर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का लीडर था, जो कम से कम 26 जानलेवा हमलों के लिए जिम्मेदार था.

ये भी पढ़ें- झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला... माडवी हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा; इसके कांड सुनकर सिहर जाएंगे आप

नक्सली कमांडर 'हिडमा अमर रहे' के नारे

इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक नक्सलवाद के समर्थन में बदल गया और कुछ प्रदर्शनकारी नक्सली कमांडर माडवी हिड़मा अमर रहे के नारे लगाने लगे. कुछ युवा हिड़मा के समर्थन में पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह प्रदर्शन तुरंत विवादों में आ गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'अर्बन नक्सल' करार दे रहे हैं.

बिरसा मुंडा से माडवी हिड़मा की तुलना

प्रदर्शनकारियों ने 'माड़वी हिडमा अमर रहे' के नारे लगाने के साथ ही एक पोस्टर नजर आया, जिस पर लिखा था, 'बिरसा मुंडा से लेकर माडवी हिड़मा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण की लड़ाई जारी रहेगी.' इसके बाद प्रदर्शनकारियों का असली चेहरा सामने आ गया है और नक्सलियों के एजेंडे का समर्थन कर इन्होंने एक बार फिर अर्बन नक्सल को फिर से हवा दे दी है.

पुलिस पर किया मिर्ची स्प्रे से किया हमला

प्रदर्शनकारियों का असली एजेंडा सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें हटाना शुरू कर दिया. लेकिन, जैसे ही पुलिस एक्शन शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस वालों पर हमला ही शुरू कर दिया. इन्होंने पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे (मिर्ची स्प्रे) करना शुरू कर दिया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन करने वालों के हाथ में माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा (जो हाल ही में एनकाउंटर में मारा गया) के पोस्टर थे. जब उन्होंने सड़क रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर पेपर स्प्रे किया और उन पर हमला करने की कोशिश की. पुलिस अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है.

क्या है एजेंडा और प्रदर्शन के पीछे कौन?

दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदूषण की आड़ में पुलिस के साथ हिंसा करने और नक्सली कमांडर के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों के मोबाइल जब्त किए है. मोबाइल से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसके कहने पर ये लोग पोस्टर लेकर आए थे. इन लोगों के खिलाफ अब तक 2 एफआईआर दर्ज की गई है और अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए गए है. DCP देवास महेला ने बताया कि इंडिया पर करीब 50 लोग इकट्ठा हुआ थे और प्रोटेस्ट साइट पर धरना देने की अनुमति थी, लेकिन ये लोग बैरिकेड तोड़कर सड़क पर आ गए और जब इन्हें हटाने की कोशिश की गई तो हाथापायी करने लगे. ये किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं. 

नारे लगाने वाले छत्तीसगढ़ आकर देखें: गृह मंत्री विजय शर्मा

माडवी हिड़मा के समर्थन में नारा लगाने वालों को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने चैलेंज दिया है. उन्होंने कहा कि नारे लगाने वाले छोटे बच्चे है. किस भाव से भरे हैं, वो अनुकूल नहीं है. इन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा. इसके साथ ही उन्होंने नारे लगाने वालों को छत्तीसगढ़ बुलाकर सच देखने को कहा.

इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह वही गैंग है, जिन्हें टुकड़े – टुकड़े गैंग कहते हैं. देश जानता है कौन इन टुकड़े–टुकड़े गैंग का समर्थन करते है. देश के खिलाफ सोचने और बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. टुकड़े-टुकड़े गैंग का हश्र देश देख रहा है. नक्सलियों द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जहां तक नक्सल उन्मूलन का सवाल है. उनके लिए दरवाजे खुले है. हथियार छोड़े और मुख्यधारा में लौटे. यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है. सरकार ने उनके लिए योजना भी बनाई है. लेकिन, अगर आत्मसमर्पण नहीं करते है तो सुरक्षा बलों की कार्यवाही चलेगी.

