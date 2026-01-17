कार-बाइक खरीदने का सुनहरा मौका, रायपुर में लगेगा RADA ऑटो एक्सपो, मिलेगी बंपर छूट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़े फेस्टिवल की मेज़बानी के लिए तैयार है. रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (RADA) द्वारा आयोजित RADA ऑटो एक्सपो 2026, 20 जनवरी से 5 फरवरी तक नवा रायपुर के श्री राम बिजनेस पार्क में होगा. यह 17-दिवसीय इवेंट न सिर्फ ऑटोमोबाइल के शौकीनों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा, बल्कि नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए भी एक बेहतरीन मौका साबित होगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जनवरी को भव्य तरीके से एक्सपो का उद्घाटन करेंगे. उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ इस प्रतिष्ठित समारोह में मौजूद रहेंगे. इस साल का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 50% लाइफटाइम रोड टैक्स छूट है, जो प्रदर्शनी के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लागू होगी. इस मौके का फायदा उठाकर काफी कम कीमतों पर वाहन खरीद सकते हैं.

लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% की मिलेगी छूट

इस एक्सपो में दुनिया भर के जाने-माने ब्रांड्स की लेटेस्ट कारें, बाइक और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) दिखाई जाएंगी. ग्राहकों की सुविधा के लिए एक्सपो वाली जगह पर अलग-अलग बैंकों के फाइनेंस काउंटर और इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे बुकिंग से लेकर पेपरवर्क तक सब कुछ एक ही जगह पर पूरा हो जाएगा. यह इवेंट न सिर्फ राज्य की इकॉनमी को बढ़ावा देगा, बल्कि कंज्यूमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बड़ी बचत का अनोखा कॉम्बिनेशन भी देगा.

मौके पर बुकिंग कई सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध

इसके अलावा एक्सपो वेन्यू पर ही गाड़ी की बुकिंग, आसान फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी, जिससे खरीदारों को सभी सर्विस एक ही जगह मिल सकेंगी. यह इवेंट न सिर्फ गाड़ी खरीदने का एक शानदार मौका है, बल्कि ऑटोमोटिव सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में जानने का भी सुनहरा मौका है. बता दें कि इसका आयोजन 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है.

