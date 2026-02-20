Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3116641
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

मिशन चुनाव मोड में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 10 दिन चलेगी क्लास, खड़गे-राहुल 100 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग

Chhattisgarh Congress Training Camp Update: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के 100 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो सकते हैं. 

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Congress Meeting news
Congress Meeting news

Chhattisgarh Congress News: 2023 में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आ सकते हैं. वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी देते हुए कहा कि मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित रैली में दोनों नेता शामिल हो सकते हैं. 

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ समेत ओडिशा और झारखंड के 100 से अधिक जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में हो सकता है. प्रशिक्षण के लिए जगह की तलाश की जा रही है. 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में तीनों राज्यों के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे.

बिजली बिल पर क्या बोले ?
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर सरकार के आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पिछले दो साल में बीजेपी सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है. चार बार बिजली की दर बढ़ाई गई. अब विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है. इसका मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है. साथ ही केंद्र ने सेस भी कम कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'SC की टिप्पणी का स्वागत'
इसके अलावा, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कौन जाएगा? यह पार्टी तय करेगी. उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है. पार्टी का अधिकार है, किसे नॉमिनेट करना है. उन्होंने आगे कहा कि अगर हमसे सलाह मांगेंगे तो जरूर देंगे. वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फ्रीबीज को लेकर की गई टिप्पणी पर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हैं. बिहार में चुनाव के समये 10 हजार रुपए बांटे गए, असम में भी 10000 रुपए बांटे जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए. 

'चुनाव आयोग का दुरुपयोग'
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णु सरकार के आगामी बजट को लेकर कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा सरकार को घरेने की कोशिश की जाएगी. वहीं विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी लड़ाई जारी रहेगी. इसके अलावा, उन्होंने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होने के मामले में कहा कि बहुत गड़बड़ी हुई है. आगे कहा कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है. बीजेपी के कार्यकर्ता नियमों को ताक पर रख रख रहे हैं. अब आगे देखना है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है. 

रिपोर्टः राजेश निषाद, रायपुर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 10 दिन लगेगी क्लास, खड़गे-राहुल भी होंगे शामिल
Ambikapur News
अंबिकपुर से दिल्ली के लिए मार्च से शुरू होने जा रही नई फ्लाइट, देखें शेड्यूल
Ramzan
मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत, रमजान में समय से एक घंटा पहले छोड़ सकेंगे ऑफिस
Ujjain News Hindi
अपना नाम बदलकर हिमाचल की हिंदू युवती को उज्जैन लाया नसीम, बजरंग दल ने जमकर की धुनाई
chhattisgarh news
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर होगी सीधी भर्ती, पढ़ें डिटेल
dhamtari news
1..2..3 नहीं कुल 35 बच्चों ने ब्लेड से रेती अपनी कलाई, वजह जान सन्न रह जाएगा दिमाग
Congress MLA Atif Aqeel
मुस्लिम विधायक की मांग का अविमुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन, कही ये बड़ी बात
Bilaspur News
बिलासपुर लूटकांड में बड़ा खुलासा, 24 घंटे के अंदर 5 लुटेरे गिरफ्तार
betul crime news
बैतूल में ट्रिपल मर्डर से दहल उठा इलाका, मंजर देख कांप गए उठे ग्रामीण
Latest Ujjain News
उज्जैन में शिव-पार्वती विवाह की धूम, बाबा महाकाल की बारात को लेकर शहर में उत्साह