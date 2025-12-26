Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

MP के बाद अब छत्तीसगढ़ पर राहुल गांधी का फोकस, जनवरी में होगा दौरा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे साथ

Rahul Gandhi Visit Chhattisgarh: कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, बताया जा रहा है कि उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे. कांग्रेस नेता नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:08 PM IST
राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा
Chhattisgarh News: राहुल गांधी का फोकस अब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ पर भी बना हुआ है, बताया जा रहा है कि वह जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं. साल 2026 की शुरुआत छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने की तैयारी से होगी. क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे में अब राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी सीनियर नेता अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे. राहुल गांधी जनवरी में दौरा करेंगे ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यहां तैयारियां शुरू र दी हैं. 

10 जनवरी के बाद आ सकते हैं राहुल 

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 10 जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ आ सकते हैं. राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे. माना जा रहा है कि बस्तर या सरगुजा में से किसी एक जगह पर पर कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शुक्रवार की शाम को दिल्ली जा रहे हैं, बताया जा रहा है यहां दीपक बैज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में उनके दौरे को लेकर फाइनल रूपरेखा बना सकते हैं. जिसके बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और उसके बाद यहां रणनीतिक रूप से कांग्रेस को मजबूत करने पर काम करेंगे. 

सीनियर नेता आएंगे छत्तीसगढ़ 

छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ-साथ जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को दो दिन का दौरा करने की तैयारी की गई है. राहुल के दौरे में होने वाली बैठकों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेन के हिसाब से जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएंगी. माना जा रहा है कि राहुल के दौरे को लेकर अंदर खाने तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी उनके साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. 

जिलाध्यक्ष को पॉवर 

छत्तीसगढ़ में 41 नए जिलाध्यक्ष बने हैं. राहुल गांधी सभी जिलाध्यक्षों से वन टू वन बातचीत करेंगे. क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के फैसलों में जिलाध्यक्षों की भूमिका रहेगी. जबकि टिकट वितरण में भी जिलाध्यक्षों को पूरी पॉवर दी गई है, ऐसे में राहुल गांधी का फोकस इस बात भी रहेगा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में होने वाली कांग्रेस की यह बैठक अहम होगी. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

