होली पर घर जाने का प्लान नहीं होगा कैंसिल! रायपुर से होकर गुज़रेंगी 15 स्पेशल ट्रेनें, इन स्टेशनों पर रुकेंगी

Chhattisgarh Railway News: आने वाले होली के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को मैनेज करने के लिए कमर कस ली है. इस बारे में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) के रायपुर, बिलासपुर और नागपुर डिवीज़न से होकर चलने वाली कुल 15 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है. त्योहार के दौरान आम तौर पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, खासकर उत्तर भारत की ओर, और रेलवे ने पटना और चर्लपल्ली के बीच खास कनेक्टिविटी दी है.

दरअसल, होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल इस बार देशभर में 1410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रही है. इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से 15 विशेष ट्रेनों को शामिल किया गया है.

छत्तीसगढ़ के इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

यह विशेष ट्रेन पटना से प्रत्येक सोमवार और बुधवार को प्रस्थान करेगी और कुल 07 फेरे लगाएगी. छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ठहराव बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े स्टेशनों पर दिया गया है, साथ ही यह गोंदिया होकर गुजरेगी. ट्रेन की संरचना को काफी संतुलित रखा गया है ताकि हर वर्ग के यात्री सफर कर सकें.

स्पेशल ट्रेन में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस स्पेशल ट्रेन में कई सुविधाएं होंगी. इसमें कुल 22 कोच होंगे, जिसमें सात AC थ्री-टियर और सात AC थ्री-टियर इकॉनमी कोच शामिल हैं. इसमें चार स्लीपर कोच, दो जनरल कोच और एक SLR कोच भी शामिल होंगे.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए

रेलवे के मुताबिक होली के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. स्पेशल ट्रेनों के चलने से टिकट की उपलब्धता बेहतर होगी और यात्रियों को त्योहार मनाने के लिए घर तक सुविधाजनक और बिना किसी परेशानी के यात्रा करने का मौका मिलेगा. यात्री आसानी से यात्रा कर पाएंगे.

