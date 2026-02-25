छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाली की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जिसके चलते यहां आने वाले तीन दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि, कई स्थानों पर बारिश के साथ-साथ आंधी तूफान और बिजली जैसी संभावना भी बन रही है. मंगलवार के दिन भी कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला है. बेमौसम बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हो रहा है.

तापमान में बदलाव नहीं

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं होने की संभावना है. कुछ इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. लेकिन आने वाले हफ्ते में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं बन रही है. अभी फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है, जहां गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका भी जताई जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश ओरछा इलाके में दर्ज हुई है, यहां 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है.

गर्मी का एहसास शुरू

बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव जरूर दिखा था. लेकिन तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं दिखी है. जिससे राज्य में ठंड का असर अब लगभग खत्म हो गया और गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने बताया कि जगदलपुर में सबसे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री के आसपास रहा है. जिससे यहां भी गर्मी का एहसास अब दोपहर में शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल तेज ठंड जैसी स्थिति कही नजर नहीं आ रही है.

बारिश से फसलों को नुकसान

छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. क्योंकि गेहूं चना और सरसों की फसल फिलहाल पक चुकी है. ऐसे में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को कही-कही नुकसान होने की खबरें आई हैं. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की संभावना और बन रही है, ऐसे में फसलों पर इसका असर पड़ सकता है.

