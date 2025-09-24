ठगी का 'बाबूराव' स्टाइल! 100 दिन में पैसा डबल करने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी, हेरा-फेरी की तरह लगाया चूना

5 Crore Fraud in Raipur-रायपुर में फिल्म हेरी फेरी के स्टाइल में 100 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर युवक ने 5 करोड़ की ठगी की है. आरोपी ने 12 लोगों को झांसे में लिया और ठगी को अंजाम दिया. उसने निवेशकों से कहा कि वह इंटरनेशनल कोर्स कर चुका है और कहीं भागेगा नहीं. पैसे निवेश होने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया. लोगों को फंसाने के लिए वह महंगे होटलों में सेमिनार करता था और लोगों को अमरी बनाने के लिए मोटिवेट करता था. आरोपी ठग का नाम अनिरुद्ध दलवी है, वो कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला है. आरोपी की कंपनी का नाम ए स्क्वायर ग्लोबल कंसलटेंसी है.

सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया

रायपुर के अनवर मोहम्मद ने बताया कि 9 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनी के बारे में पता चला. कंपनी के एमडी अनिरुद्ध दलवी ने 100 दिन में रकम डबल करने के बारे में जानकारी दी. अनिरुद्ध दलवी से भिलाई स्थित अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में सेमिनार के दौरान मुलाकात हुई. अनिरुद्ध ने बताया कि वह 17 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया है. टीम के साथ मिलकर वह फंड मैनेजमेंट का काम करता है. अब तक 6 हजार करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर चुका है.

100 दिन में पैसा डबल

आरोपी ने मुलाकात के दौरान अनवर को एक डीमैट अकाउंट दिखाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इक्विटी थी और लाइव ट्रेडिंग चल रही थी. आरोपी ने लिखित में अपनी पूरा योजना बताई और कहा कि आपकी जमा की गई राशि में 2 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलेगा. इसके साथ ही 100 दिन बाद पैसा डबल हो जाएगा. उसे दोगुना पैसा मिलेगा. उसने यह भी भरोसा दिया कि पैसा सुरक्षित रहेगा और कंपनी बंद कर कहीं नहीं भागेगा.

दो दर्जन लोगों को चूना लगाया

आरोपी के झांसे में आकर अनवर ने 5 लाख 40 हजार रुपए कंपनी ए स्वायर ग्लोबल कंसलटेंसी के बैंक अकाउंट में डाल दिए. वहीं अनवर ने परिचित व्यास कश्यप से रुपए इन्वेस्ट करवा दिए. इसके बाद अनवर के कई अन्य परिचित नीरज कुमार शर्मा निवासी रायपुर, चतुर देवांगन, विवेक श्रीवास, रविंद्र पटेल और कई अन्य लोगों से रुपए इन्वेस्ट किए. 100 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम के लालच में दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने 5 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए.

फोन बंद कर भागा आरोपी

अप्रैल 2025 के बाद जब पीड़ितों ने अनिरुद्ध से पैसे वापस मांगे तो वह उन्हें टालने लगा. उसने कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट, वेबसाइट हैकिंग और खाते में पैसे न होने जैसे बहाने बनाए. लेकिन जब लोगों ने दबाव बनाया तो उसने अपना फोन बंद कर लिया और भाग गया. इसके बाद पीड़ितो ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी की तलाश जारी

रायपुर पश्चिम के एएसपी दौलत राम पोर्ते ने बताया कि आरोपी ने लोगों से प्रतिदिन 2% ब्याज का वादा करके पैसे ऐंठे थे. पीड़ितों की शिकायत के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

