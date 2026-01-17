Advertisement
बंद घर में जिंदा जले बुजुर्ग, बाहर लगा था ताला और अंदर चीखते रहे पिता, हीटर से लगी आग

Raipur News-रायपुर में बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई. बुजुर्ग घर पर अकेले थे और ठंड के चलते रूम हीटर चालू था. बुजुर्ग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया. घर का ताला बाहर से लगा हुआ था, बेटा मिल में काम करने के लिए गया हुआ था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:10 PM IST
Old Man Burned Alive-छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाटीबंध इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक बुजुर्ग की जिंदा जलने के कारण मौत हो गई. 70 वर्षीय राजकुमार गुप्ता इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. शनिवार सुबह उनका बेटा घर का ताला लगाकर मिल में काम करने के लिए चला गया. इस दौरान घर में आग लगी और बुजुर्ग की मौत हो गई. यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है. 

कमरे में चालू था रूम हीटर 
बताया जा रहा है कि घर के अंदर बुजुर्ग अकेले थे और ठंड के कारण रूम में हीटर चल रहा था. थोड़ी ही देर बाद सुबह करीब 8 बजे मोहल्ले के लोगों ने घर में धुआं निकलते हुए देखा. बुजुर्ग अंदर से मदद के लिए चल्ला रहे थे, लेकिन घर का गेट बंद होने की वजह से कोई उनकी मदद नहीं कर पाया और वे जिंदा जल गए. 

इलाके में मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका नहीं मिला, बुजुर्ग अंदर से मदद के लिए चीखते रहे लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. लेकिन फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची जिसे लेकर लोगों ने आक्रोश दिखाया. 

बेटा ताला लगाकर गया था बाहर 
टाटीबंद इलाके में राजकुमार गुप्ता का घर है. उनका बेटा जितेंद्र गुप्ता एक रोलिंग मिल में काम करता है. शनिवार 17 जनवरी को सुबह जितेंद्र गुप्ता घर में ताला लगाकर काम पर निकल गया था. घर के अंदर बुजुर्ग ने ठंड की वजह से रूम हीटर चलाया था, बताया जा रहा इसी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई. 

मदद के लिए चीख रहे थे बुजुर्ग 
सुबह करीब 8 बजे मोहल्ले वालों ने घर में आग लगी देखी. बुजुर्ग चिल्ला रहे थे, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से कोई उनकी मदद नहीं कर पाया. जिंदा जलने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई. जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी. आमानाका पुलिस के अनुसार, जिस दौरान घर में आग लगी, उस समय किशोर गुप्ता घर में अकेले थे.बेटा नौकरी और उनके घर के अन्य सदस्य मैहर दर्शन करने के लिए गए हुए थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

