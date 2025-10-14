Advertisement
छत्तीसगढ़ के ये दो शहर साइबर क्राइम में सबसे आगे, हर 20 मिनट में एक ठगी; बचाव के लिए ये है पुलिस की रणनीति

CG News: एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर और दुर्ग से सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर छात्रों समेत ग्रामीणों को इंटरनेट के अलग-अलग पहलुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:20 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Raipur News: जिस स्पीड से हमारे देश में आधुनिकता और तकनीक का विस्तार हो रहा है, उसी रफ़्तार से साइबर ठगी और डिजिटल क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ से है. एनसीआरबी की रिपोर्ट की मानें तो यहाँ औसतन हर 20 मिनट में कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है. रायपुर और दुर्ग से डिजिटल क्राइम के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं. अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नई पहल की गई है.

छात्रों को किया जाएगा जागरूक
स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी होने के कारण अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नई पहल शुरू की जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर जागरूकता अभियान की तैयारी कर रही है. इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायतों को साइबर पुलिस विभाग से जोड़ा जाएगा, ताकि लोग सही और फ़र्ज़ी में अंतर कर पाएँ.

छात्रों के सिलेबस में जुड़ेगा ये चैप्टर
स्कूली स्तर पर छात्रों को एआई (AI), साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में शिक्षित किया जाएगा. इस दौरान छात्रों के सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी के आधार पर बातें शामिल की जाएंगी, जिससे छात्र भी असली और नकली ख़बरों में अंतर कर पाएँ और उन्हें आगे तक भेजने से बचें.

बड़े पैमाने पर अभियान लागू
पुलिस विभाग बड़े पैमाने पर इस अभियान को लागू करने वाली है. छात्रों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी एआई (AI) और डीपफेक जैसे टर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी. पुलिस के इस जागरूकता अभियान से गाँव के कोने-कोने में लोग इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के झूठे परदे से रू-ब-रू हो पाएँगे, साथ ही वे सही-गलत में भी फ़र्क कर पाएँगे, जिससे साइबर फ्रॉड जैसे मामलों में कमी देखे जाने की संभावना है.

