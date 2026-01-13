Advertisement
बाल खींचकर जमीन पर पटका, फिर सिर पर किए बोतल से वार, प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

Raipur News-रायपुर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की शराब की बोतल से हमला कर हत्या कर दी. आरोपी ने शराब की बोतल से युवती के सिर पर तीन वार किए और बाल खींचकर जमीन पर पटककर पिटाई की. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी, पुलिस ने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. 12 जनवरी को युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:53 PM IST
बाल खींचकर जमीन पर पटका, फिर सिर पर किए बोतल से वार, प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

Boyfriend Killed Girlfriend-छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बॉयफ्रेंड ने शराब की बोतल से वार कर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. आरोपी ने शराब के बोतल से युवती पर वार किए जिसमें उसका सिर फूट गया. युवती दर्द से चीखती रही, लेकिन युवक ने उसे बाल खींचकर जमीन पर पटककर पिटाई की. इसके बाद युवक ने युवती को गले लगाया और रोया, फिर वहां से भाग निकला. यह घटना 21 दिसंबर की है. इस हमले में घायल हुई युवती को इलाज जारी थी, लेकिन 12 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया. मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है. 

दोनों के बीच था अफेयर
जानकारी के अनुसार, वारदात 21 दिसंबर 2025 की है. रायपुर के गीता नगर इाके की रहने वाली वेदिका सागर अपने बॉयफ्रेंड टी. सुनील राव उर्फ शीनू के साथ बार गई हुई थी. दोनों के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था. पहले भी दोनों मिलते-जुलते रहते थे. 21 दिसंबर की दोपहर दोनों बार पहुंचे. उन्होंने यहां नॉनवेज और शराब ऑर्डर किया. दोनों बार में बैठे हुए था, टेबल पर खाना और शराब की बोतल रखी हुई थी. 

युवक ने बोतल उठाकर किया हमला
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक किसी बात को लेकर युवती भड़क उठी और शराब की बोतल उठाई लेकिन फिर उसे वापस रख दिया. थोड़ी देर के बाद अचानक शीनू भड़क उठा और विवाद करने लगा. उसने गुस्से में आकर युवती के सीने पर हमला किया. इसके बाद सिर में तीन बार बोतल मारी, जिससे युवती का सिर फट गया. उसकी आंख में भी चोट आई. 

जाने से पहले गले लगाकर रोया
बोतल से हमला करने के बाद युवक ने खून से सनी युवती को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया. इसके बाद थोड़ी देर तक दोनों वहीं रहे. जाने से पहले युवक ने घायल युवती को गले लगाया और रोया भी. इसके बाद वहां से फरार हो गया. इस घटना के बाद बार संचालक ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया. युवती का इलाज जारी थी, लेकिन 12 जनवरी को उसकी मौत हो गई. 

आरोपी युवक गिरफ्तार
12 जनवरी को युवती की मौत के बाद परिजनों ने आजाद चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया. उन्होंने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने आरोपी की वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया था. आजाद चौक सीएसपी ईशू अग्रवाल ने बताया कि 21 दिसंबर को आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, परिजन थाना आए थे. जांच की धारा बढ़ाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

chhattisgarh newsraipur newsChhattisgarh Crime News

