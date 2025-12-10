Advertisement
महिला DSP के 'प्यार' में लुट गया कारोबारी, 2 करोड़ कैश, महंगी कार और गहने लेने का आरोप

Raipur News-रायपुर के कारोबारी ने महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं. करोबारी का कहना है कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैफ में फंसाया, शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए. इससे पहले डीएसपी के पिता ने मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने दोनो पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:59 PM IST
Businessman Alleges Female DSP-रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और महिला डीएसपी के विवाद ने सनसनी फैला दी है. होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ी में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा और उनके परिवार पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. व्यापारी के अनुसार, साल 2021 से 2025 के बीच वह और डीएसपी कल्पना वर्मा एक-दूसरे के करीब आए. मुलाकातें बढ़ीं, बातें आगे बढ़ीं और इस दौरान कल्पना वर्मा ने रिश्ता बनाने का भरोसा दिलाते हुए उससे करीब 2 करोड़ रुपए, मंहगी कार और गहने ले लिए. 

मदद के नाम पर लिए पैसे
दीपक का दावा है कि कल्पना वर्मा ने अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए नौकरी या बिजनेस में मदद के नाम पर भी उनसे पैसे लिए. उन्होंने बताया कि साल 2023 में रायपुर के एटमॉस्फेरिया रेस्टोरेंट की डील के लिए उन्होंने हेमंत वर्मा, यानी डीएसपी के पिता के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए और 42 लाख का चेक दिया. हालांकि, बाद में वह सौदा पूरा नहीं हुआ. जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उनके बताए अनुसार, चेक बाउंस कर दिया गया और उल्हा उन्हें ही फंसाने की कोशिशें शुरू हो गईं.

डीएसपी के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर
इसी विवाद के बीच, डीएसपी की ओर से उनके पिता हेमंत वर्मा ने दो महीने पहले पंडरी थाना में दीपक टंडन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. उनका आरोप है कि टंडन ने बिजनेस के लेन-देन का पैसा नहीं लौटाया. जबकि दीपक का आरोप है कि यह सब उसके खिलाफ रची गई साजिश है और जब उसने पैसे मांगे तो उस पर फर्जी केस दर्ज करा दिया गया. 

दबाव बना रही थी डीएसपी
कारोबारी कल्पना वर्मा ने खम्हारडीह थाना में भी डीएसपी के खिलाफ शिकायत दी है और पुलिस को वॉट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज सबूत के तौर पर सौंपे हैं. उसका कहना है कि डीएसपी लगातार पैसों की मांग कर रही थीं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही थीं. 

डीएसपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
इधर, डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनके परिवार का कहना है कि व्यापारी उन पर गलत आरोप लगाकर पैसे हड़पना चाहता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और फिलहाल इसे आपसी लेन-देन का विवाद माना जा रहा है. अभी तक किसी भी पक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

