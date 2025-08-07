 Breaking News-बिजली हाफ योजना में संशोधन का विरोध, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, उपभोक्ताओं को फायदा देने की मांग
Raipur News-हाफ बिजली बिल योजना में संसोधन को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. संसोधन वापस लेने और 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का फायदा उपभोक्ताओं को फिर से देने क कांग्रेस मांग कर रही है. इसी मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:44 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली योजना में संशोधन का मामला तूल पकड़ रहा है. संशोधन वापस लेने और 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का फायदा उपभोक्ताओं को देने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन कर संसोधन का विरोध जता रही है. बूढ़ापारा बिजली ऑफिस के पास कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व मेयर प्रमोद दुबे सहित अन्य नेता-कार्यकर्ता मौजूद हैं. 

संसोधन के विरोध में कांग्रेस राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है.

क्या है बिजली हाफ बिल योजना
छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ बिल योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. योजना का मकसद घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना था. इसके तहत अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट या उससे कम बिलजी इस्तेमाल करता था तो उसे आधा ही बिल देना पड़ता था. वहीं अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट से ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल करता था. तब भी उसे कुल बिल का आधा भुगतान करना होता था. 

अब समझिए क्या हुआ है संसोधन
अब इस योजना में बड़ा संसोधन किया गया है, जिसका सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. संसोधन के बाद अब से पहले 50 यूनिट पूरी तरह से मुफ्त होंगे. 50 यूनिट के बाद यानी 51 से 100 यूनिट तक के लिए बिल लगेगा. इसके अलावा 100 यूनिट के ऊपर की खपर पर कोई छूट नहीं मिलेगी. जितनी यूनिट उपभोक्ता खर्च करेंगे उसका पूरे रेट से भुगतान करना पड़ेगा. 

लाखों लोगों पर पड़ेगा असर
बिल में हुए संसोधन के बाद इसका फायदा गरीब और कम बिजली खर्च करने वाले लोगों को होगा. लेकिन इसका सीधा असर उन लाकों उपभोक्ताों पर पड़ेगा, जिनकी हर महीने 150 से 400 यूनिट के बीच होती है. इसी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस हर जिले में संसोधन को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है. 

जनता के ऊपर अत्याचार 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, बीजेपी सरकार हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है. बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किए जाने से आम जनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा.

