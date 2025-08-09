Raipur News-रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, बजरंग दल की हुई एंट्री
Raipur News-रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, बजरंग दल की हुई एंट्री

Raipur News-रायपुर में एक क्लब के रक्षाबंधन के शराब के ऑफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया. रक्षाबंधन पर एक पैग पर एक पैग फ्री देने के ऑफर को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई. बजरंगियों ने इसे संस्कृति का अपमान बताया और आयोजन नहीं करने की चेतावनी दी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:25 PM IST
Raipur News-रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, बजरंग दल की हुई एंट्री

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन त्योहार पर रायपुर में शराब का 'बाई वन गेट वन फ्री' ऑफर देने को लेकर जमकर विवाद हो गया. यह पूरा मामला नया रायपुर स्थित आईपी क्लब का है, जहां 9 अगस्त को एक पैग पर एक पैग मुफ्त देने का स्पेशल ऑफर जारी किया गया है. इस ऑफर को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है. इस ऑफर को उन्होंने संस्कृति का अपमान बताया और आयोजन होने पर क्लब का घेराव करने की बात कही है. 

क्लब ने ऑफर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी डाला है. इस पोस्टर में ऑफर को बड़े अक्षरों में दर्शाया है. 

बजरंग दल तक पहुंचा पोस्टर 
क्लब के पोस्टर में ड़े अक्षरों में ‘ बाई वन गेट वन फ्री ' लिखा गया. यह सोशल मीडिया पर किया गया प्रचार वॉट्सऐप के जरिए फैलकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया. बजरंगियों ने इसे संस्कृति का अपमान बताया. बजरंग दल के सह संयोजक रवि वाधवानी ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण आयोजन है. राजधानी में क्लब का संचालन करने वाले कारोबारी सनातन की संस्कृति का लगातार अपमान कर रहे हैं. 

संस्कृति का उड़ा रहे मजाक 
उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, इस दिन शराब का प्रमोशन हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाना है. अगर यह आयोजन किया गया तो हम बवाल करेंगे. रवि वाधवानी ने क्लब के संचालकों को इस तरह के आयोजन को न करने की चेतावनी दी है. 

पहले भी कर चुके हैं अपमान
बजरंग दल के पदाधिकारियों के अनुसार सनातन की संस्कृति का अपमान करने का पहला मामला नहीं है. पहले भी फेक वेडिंग का आयोजन करके सिमर्स क्लब के संचालकों ने इस तरह से सनातन संस्कृति का अपमान किया था. इसी मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की थी. बजरंग दल के सह संयोजक रवि वाधवानी का कहना है कि राजधानी रायपुर में सनातन संस्कृतिक का अपमान करने का ट्रेंड जैसा बनता जा रहा है. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

