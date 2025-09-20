बैंक अकाउंट फ्रीज करने का दिखाया डर, जांच के बहाने ठग लिए 42 लाख रुपए, भरोसा कर बैठीं पूर्व साइंटिस्ट

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिटायर्ड महिला साइंटिस्ट से 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. ठग ने महिला को कॉल कर खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बहाने के बैंक अकाउंट की जांच करने को कहा. फिर आरोपियों ने महिला से रुपए ट्रांसफर करवा लिए. आरोपियों ने 42 लाख रुपए कर्नाटक के एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए हैं. महिला ने कोतवाली थाने में जाकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है.

18 सिंतबर को महिला को किया था फोन

पीड़िता पुष्पा अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वो टैगोर नगर में रहती है. चंडीगढ़ के एक साइंस इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट के पद से रिटायर हुई है. 18 सितंबर को उनके नंबर पर फोन आया. जिसमें ठग ने खुद को ट्राय का अधिकारी बताया और कहा कि आपके नाम से सिम आवंटित हुई है. जिससे लोगों को ब्लैकमेलिंग वाला कॉल किया जा रहा है. उसने महिला को हेल्प करने की बात कही.

दूसरे ठग को किया कॉल ट्रांसफर

ठग ने कॉल को दूसरे ठग के पास ट्रांसफर कर दिया. उसने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया. उसने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. 3 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. उसने मुंबई के एक खाता में 30 लाख रुपए कमीशन का डलवाया है. यह खाता आपके नाम से हैं, इसके बाद ठग ने महिला को उलझाते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

संपत्ति और खाता जब्त करने की दी धमकी

इसके बाद आरोपी ने फोन ट्रांसफर कर एक नए ठग को दे दिया. उसने कहा कि वो सीबीआई अधिकारी बोल रहा है. आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी किया गया. आपकी सभी संपत्ति को और बैंक खाते को जब्त कर लिया जाएगा. इस बात से महिला बुरी तरह से डर गई. इसी का फायदा उठाते हुए ठग ने महिला के बैंक में जमा रुपए की जांच के बहाने 42 लाख रुपए कर्नाटक के एक बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए.

पैसे वापस करने का दिया झांसा

ठग ने महिला को कहा कि उसे पैसे वापस कर दिए जाएंगे. पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद आरोपी म्युचुअल फंड और अन्य फंड की जानकारी लेने लगा. इसके बाद महिला को शक हुआ. उसने कोतवाली थाने में जाकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-हाईवे पर फिल्मी अंदाज में लूट, बंदूक की नोक पर लूटा कंटेनर, वारदात सीसीटीवी में कैद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raipur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!