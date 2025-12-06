राजधानी की सड़कों पर 'रंगदारी' राज! चाकू की नोक पर युवक से जबरन मंगवाई पैर छूकर माफी, वीडियो वायरल

Raipur Crime News-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों को हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोराभाटा तालाब के पास का सामने आया है, जहां आधी रात में एक युवक को चाकू का डर दिखाकर पैर छूकर माफी मंगवाने की घटना सामने आई है. इस शर्मनाक घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही है, जिसके बाद शहर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है.

युवक को डराया-धमकाया

वायरल वीडियो में यश नाम का युवक अपने साथ मौजूद दूसरे लड़के को डराता-धमकाता दिखाई दे रहा है. वह सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवक के सामने चाकू लहराता है और उसे पैर छूकर माफी मांगने के लिए मजबूर करता है. डरे हुए युवक ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन दबाव के चलते अंतत: पैर छूते हुए माफी मांगता है. वीडियो में आसपास कुछ अन्य लड़कों की मौजूदगी भी नजर आ रही है, जो वीडियों में दिख रहे हैं.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष बढ़ गया है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र में बार-बार इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता उतनी दिखाई नहीं देती है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का कहना-जल्द होगी कार्रवाई

इस मामले में पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन से चर्चा की. उन्होंने बताया कि अब तक इस घटना को लेकर किसी भी तरह की औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो का संज्ञान लेत हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाकर रंगदारी दिखाने और वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जल्द होगी गिरफ्तारी

उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी रायपुर में कुछ आदतन अपराधी इसी तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं और पुलिस ने उन मामलों में आवश्यक कार्रवाई की है. इस बार भी आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-जूलरी नहीं मिली, तो पत्नी बन गई हमलावर...सोते हुए पति पर किया चाकू से हमला, हुआ घायल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!