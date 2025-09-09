पहले दोस्ती, फिर उकसावा और आखिर में ड्रग्स की लत! ऐसे रईसजादों को फंसाती थी व्यूटी क्वीन, 850 को बनाया शिकार

Chhattisgarh Drug Case-छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में नव्या मलिक के संपर्क में 850 रईसजादों की लिस्ट बनाई गई है. नव्या के संपर्क में आए इन सभी रईसजादों से पूछताछ हो सकती है. इस ड्रग्स को चलाने वाले आरोपी युवतियों को इस्तेमाल कर अपने कारोबार को बढ़ाते थे. युवतियों के जरिए ही उन्हें ड्रग्स की लत लगवाई जाती थी.
Navya Malik Drug Queen-छत्तीसगढ़ ड्रग्स तस्करी केस में ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के संपर्क में आए 850 रईसजादों से पूछताछ हो सकती है. इस केस में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है. आरोपियों ने बताया कि ड्रग्स रैकेट के पीछे होटल, पब-क्लब संचालकों और उनके मैनेजरों की बड़ी भूमिका है. ये सभी युवतियों को ड्रग्स पैडलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे. युवतियों के माध्यम से ही युवाओं को ड्रग्स की लत लगाई जाती थी.
युवतियों से कराते थे दोस्ती
इस मामले में गिरफ्तार हर्ष आहूजा ने पूछताछ में बताया कि क्लब में आने वाले रईसजादों से पहले युवतियों की दोस्ती करवाई जाती थी. फिर यही युवतियां इन लड़कों को ड्रग्स के लिए उकसाती थी. इसके बाद उन्हें अपना कस्टूमर बना लेती थीं. ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल भी इसी तरह से अपने कारोबार को फैलाती थीं.
बड़ा गैंग है पीछे
हर्ष आहूजा ने खुलासा किया है कि इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवला सिर्फ इस खेल का एक मोहरा हैं, उनके पीछे बड़ा गिरोह काम करता है. इस रैकेट में दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बड़े माफिया शामिल हैं. इस मामले में एक भी रईसजादे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है.
नव्या मलिक पहले बनाती थी दोस्त
नव्या मलिक भी होटल, पब और क्लब में रईसजादों से दोस्ती करती थी और उन्हें ड्रग्स के लिए उकसाती थी. नव्या मलिक के फोन से पुलिस को कई रईसजादों के नंबर मिले हैं. इनमें कोई विधायक तो कोई पूर्व मंत्री बेटा है. साथ ही शराब कारोबारी और दूसरे बड़े लोगों के बेटे भी शामिल हैं. हर्ष आहूजा ने बताया कि उसने पहले बार दिल्ली से ड्रग्स मंगवाई थी. इसके बाद से वह नव्या से ही ड्रग्स खरीदता था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, अभी और खुलासे होने की उम्मीद है.
