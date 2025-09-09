पहले दोस्ती, फिर उकसावा और आखिर में ड्रग्स की लत! ऐसे रईसजादों को फंसाती थी व्यूटी क्वीन, 850 को बनाया शिकार
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2915400
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

पहले दोस्ती, फिर उकसावा और आखिर में ड्रग्स की लत! ऐसे रईसजादों को फंसाती थी व्यूटी क्वीन, 850 को बनाया शिकार

Chhattisgarh Drug Case-छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में नव्या मलिक के संपर्क में 850 रईसजादों की लिस्ट बनाई गई है. नव्या के संपर्क में आए इन सभी रईसजादों से पूछताछ हो सकती है. इस ड्रग्स को चलाने वाले आरोपी युवतियों को इस्तेमाल कर अपने कारोबार को बढ़ाते थे. युवतियों के जरिए ही उन्हें ड्रग्स की लत लगवाई जाती थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले दोस्ती, फिर उकसावा और आखिर में ड्रग्स की लत! ऐसे रईसजादों को फंसाती थी व्यूटी क्वीन, 850 को बनाया शिकार

Navya Malik Drug Queen-छत्तीसगढ़ ड्रग्स तस्करी केस में ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के संपर्क में आए 850 रईसजादों से पूछताछ हो सकती है. इस केस में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है. आरोपियों ने बताया कि ड्रग्स रैकेट के पीछे होटल, पब-क्लब संचालकों और उनके मैनेजरों की बड़ी भूमिका है. ये सभी युवतियों को ड्रग्स पैडलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे. युवतियों के माध्यम से ही युवाओं को ड्रग्स की लत लगाई जाती थी. 

युवतियों से कराते थे दोस्ती
इस मामले में गिरफ्तार हर्ष आहूजा ने पूछताछ में बताया कि क्लब में आने वाले रईसजादों से पहले युवतियों की दोस्ती करवाई जाती थी. फिर यही युवतियां इन लड़कों को ड्रग्स के लिए उकसाती थी. इसके बाद उन्हें अपना कस्टूमर बना लेती थीं. ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल भी इसी तरह से अपने कारोबार को फैलाती थीं. 

बड़ा गैंग है पीछे
हर्ष आहूजा ने खुलासा किया है कि इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवला सिर्फ इस खेल का एक मोहरा हैं, उनके पीछे बड़ा गिरोह काम करता है. इस रैकेट में दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बड़े माफिया शामिल हैं. इस मामले में एक भी रईसजादे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नव्या मलिक पहले बनाती थी दोस्त
नव्या मलिक भी होटल, पब और क्लब में रईसजादों से दोस्ती करती थी और उन्हें ड्रग्स के लिए उकसाती थी. नव्या मलिक के फोन से पुलिस को कई रईसजादों के नंबर मिले हैं. इनमें कोई विधायक तो कोई पूर्व मंत्री बेटा है. साथ ही शराब कारोबारी और दूसरे बड़े लोगों के बेटे भी शामिल हैं. हर्ष आहूजा ने बताया कि उसने पहले बार दिल्ली से ड्रग्स मंगवाई थी. इसके बाद से वह नव्या से ही ड्रग्स खरीदता था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, अभी और खुलासे होने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें-जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ली जान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें रायपुर की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur drug casechhattisgarh newsNavya Malik

Trending news

indore news
इंदौर ने एक बार फिर रचा इतिहास! 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' अवॉर्ड किया अपने नाम
mp news
युवक ने ऑनलाइन मंगाया पिज्जा, बॉक्स खोलने पर रह गया भौचक्का, तुरंत की शिकायत
chhattisgarh news
जन्मदिन की पार्टी में 'बर्थडे बंप' बना मौत का कारण, खून के प्यासे हुए दोस्त, ली जान
bhopal news
'धाकड़ जी' के बाद एक और BJP नेता का वीडियो वायरल, आपत्तिजनक हालत में महिला संग दिखे
gwalior news
प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही 6% की छूट! बस करना होगा ये सिंपल काम; जानिए कैसे
mp news
रेलवे स्टेशन के बाथरूम में दुष्कर्म, FIR कराने 300 किलोमीटर भटकी पीड़िता
indore news
इंदौर के गोल्डन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर
Morena news
मुरैना में मंदिर के सामने मिला गौमांस, शहर में हुआ तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
raipur news
पत्नी से अवैध संबंध के शक में उप सरपंच प्रतिनिधि की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला
chhattisgarh news
बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, इन चीजों पर 45% ...
;