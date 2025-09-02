 Raipur Drugs Case: नव्या मलिक के पार्टनर समेत 4 और तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान से जुड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2905756
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Raipur Drugs Case: नव्या मलिक के पार्टनर समेत 4 और तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान-अफगानिस्तान से जुड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब

Raipur Drugs Case: ड्रग्स तस्करी मामले में रायपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब में दबिश देकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान से हेरोइन मंगवाने वाले चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि पिछले 30 दिनों के अंदर रायपुर पुलिस ने 48 तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raipur Drugs Case
Raipur Drugs Case

Chhattisgarh Drugs Case: रायपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान से हेरोइन मंगवाने वाले चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके साथ राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके से लोकल नेटवर्क चलाने वाले अयान परवेज को भी पुलिस ने दबोचा है. पुलिस का कहना है कि यह पूरा गैंग ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के साथ मिलकर काम कर रहा था. खास बात यह है कि पिछले 30 दिनों में रायपुर पुलिस 48 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है.

ड्रग्स क्वीन कही जा रही नव्या मलिक के मोबाइल फोन की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक नव्या के पास कई वीआईपी और कारोबारी वर्ग के लोगों के नंबर मिले हैं. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि वह शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी से भी लगातार संपर्क में थी. नव्या ने पूछताछ में कई पार्टियों में शामिल होने और कुछ रसूखदार लोगों से दोस्ती की बात कबूल की है.

नव्या का पार्टनर गिरफ्तार
नव्या के पार्टनर अयान परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो टिकरापारा के मोतीनगर का रहने वाला है. पुलिस का कहना है कि अयान और नव्या साथ में मुंबई आना-जाना करते थे और ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क मिलकर चलाते थे. नव्या के आधा दर्जन मोबाइलों से लेन-देन और पार्टी करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने उन सभी संदिग्ध लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने नव्या के खाते में पैसा भेजा था.

Add Zee News as a Preferred Source

तस्करी केस में कार्रवाई
इधर, कबीर नगर थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने पंजाब के जसन सिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया है, जिसके पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है. यह वही नेटवर्क है जिसके सरगना रूपिंदर सिंह उर्फ पाबलो और उसकी मां पहले से जेल में बंद हैं. पुलिस का कहना है कि पाबलो पंजाब के कंवलजीत सिंह जैसे तस्करों से हेरोइन लेकर रायपुर में सप्लाई करता था.

पुलिस को सफलता मिली
टिकरापारा थाना क्षेत्र में दर्ज NDPS एक्ट के केस की जांच में भी पुलिस को सफलता मिली है. इस मामले में पुलिस ने पंजाब के चरणजीत सिंह उर्फ चांद और गुरजीत सिंह उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार किया है. ये दोनों पंजाब से हेरोइन मंगाकर रायपुर तक सप्लाई करते थे. याद दिला दें कि इसी केस में पहले कमल विहार से लवजीत सिंह और रायपुर के सुवित श्रीवास्तव को पकड़ा गया था. पुलिस ने इनके पास से आधा किलो हेरोइन भी बरामद की थी. जांच में सामने आया कि इन्हें ड्रग्स की सप्लाई चरणजीत और गुरजीत ही करते थे. (रिपोर्टः राजेश निषाद/ रायपुर)

ये भी पढ़ेंः ड्रग्स क्वीन का हसीन जाल, VIP पार्टियों में सप्लाई... गिरफ्तार हुई तो खुले कई राज, एक डिजाइनर कैसे बन गई ड्रग्स पैडलर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur drugs case

Trending news

raipur drugs case
नव्या मलिक के पार्टनर समेत 4 और तस्कर गिरफ्तार, रायपुर ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब
pmay scam
पीएम आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाला! लफंदी पंचायत की रोजगार सहायिका ने उड़ाए रुपए?
ration card scam
एमपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं-चावल, 25 हजार से ज्यादा कटे कार्ड
shahdol news
Shahdol News: क्लास में अचानक टीचर की जेब से निकलने लगा धुआं, देखकर चीखने लगे बच्चे
Baba Bageshwar
इस बार दिल्ली से वृंदावन...बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा में क्या होगा खास? जानें
BJP news
जन्मदिन से पहले BJP प्रदेश अध्यक्ष की अपील, कार्यकर्ताओं के लिए तय की गाइडलाइन
mp news
MP में सरकारी शिक्षक बनने का मौका, 13000 से ज्यादा पदों पर भर्ती,इस दिन होगी परीक्षा
mp news
BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले मर्यादा, विरोध के दौरान दे बैठे गाली
chhattisgarh news
Chhattisgarh News: गाय के लिए युवक ने काट दी अपनी उंगली,साय सरकार से की ये बड़ी मांग
ujjain news
महाकाल के गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री पर HC का फैसला, बताया- कौन तय करेगा नियम
;