महंगे गहने...लग्जरी कार, महिला डीएसपी पर कारोबारी ने लगाए गंभीर लव ट्रैप के आरोप, सामने रखे ये सबूत

Raipur Police Extortion Case: रायपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक स्थानीय कारोबारी ने महिला DSP कल्पना वर्मा पर रिश्वत, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि उसे पहले निजी रिश्तों में उलझाया गया और फिर शादी का भरोसा देकर उससे मोटी रकम और कीमती सामान लिया गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

कारोबारी दीपक टंडन का कहना है कि साल 2021 में उनकी पहचान DSP से हुई थी, जो धीरे-धीरे नजदीकी में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान उनसे पैसों की मांग होती रही और उन्होंने दो करोड़ रुपये से ज्यादा रकम दे दी. दीपक का दावा है कि उन्होंने महंगे गहने, एक लग्जरी कार और अन्य कीमती उपहार भी दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई.

मामला और भी गंभीर

दीपक ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आगे पैसे देने से मना किया और शिकायत दर्ज कराई, तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं. उनका कहना है कि झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने की बात कही गई. इसके बाद उन्होंने खम्हारडीह थाने में लिखित शिकायत दी और चैट, सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत पुलिस को सौंपे. इस शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

डीएसपी ने क्या कहा?

वहीं DSP कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने इसे पूरी तरह साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. वहीं DSP का कहना है कि वह किसी भी तरह की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी.

