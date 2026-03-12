दिल्ली-NCR की तर्ज पर विकसित होंगे छत्तीसगढ़ के यह शहर, मेट्रो से जोड़ेंगे जाएंगे नगर

Raipur Durg Bhilai Metro: छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर और रायपुर के शहर के साथ-साथ अब दुर्ग-भिलाई को जोड़कर दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम शुरू होने वाला है. जिसमें छत्तीसगढ़ का मेट्रो प्रोजेक्ट अहम रोल निभाएगा. क्योंकि बताया जा रहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट ही रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग भिलाई शहर को आपस में जोड़ेगा. ऐसे में यह पूरा इलाका दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर विकसित हो जाएगा. इसके अलावा यहां ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन और हाऊसिंग की सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में भी रायपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अलग से बजट रखा है.

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक

दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा परिसर में एक बैठक हुई थी. जिसमें छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसे 'स्टेट कैपिटल रीजन–एससीआर' नाम दिया गया है. उसकी पहली बैठक हुई थी. जिसमें सरकार और अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी है कि कैसे इस क्षेत्र को विकसित किया जाना है. बताया जा रहा है कि अलग-अलग प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट का पैनल चारों प्रमुख शहरों के प्रोजेक्ट को एक साथ लाएगा और उसी हिसाब से इन शहरों को डेवलप किया जाएगा. ताकि यह इलाका दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर आगे विकसित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी पूरा रोड मैप

बुधवार को हुई बैठक में यह बताया गया है कि फिलहाल यह तय किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के दायरे में चारों शहर के कौन-कौन से इलाकों को शामिल किया जाएगा. पूरे इलाके में मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स का विकास किया जाएगा. जबकि मेट्रो का संचालन कैसे होगा, किस-किस रूट पर मेट्रो चलेगी. इन सभी की स्टडी होगी और इसमें विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्तियां भी होगी. जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बनाया गया यह प्राधिकरण प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भी समय-समय पर करेगा. वहीं इस योजना के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिट सेवाओं के लिए भी सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है.

छत्तीसगढ़ के ये नेता बैठक में रहे शामिल

ऐसे में राजधानी रायपुर के कैपिटल रीजन में जितने भी प्रोजेक्ट लांच होंगे. उनकी प्लानिंग अब विशेषज्ञों के आधार पर ही होंने प्रस्ताव रखा गया है. जबकि रायपुर समेत पूरे राजधानी क्षेत्र में जमीनों के विकास और आबंटन की प्रक्रिया को भी बिल्कुल सरल बनाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं. बुधवार को हुई बैठक मे सीएम विष्णुदेव साय के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, सीएम साय के मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित आनंद के साथ-साथ नगरीय प्रशासन विभाग के कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए थे.

छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग-भिलाई के लिए रीजनल स्तर पर प्लानिंग शुरू की जा रही है. क्योंकि अभी तक इन इलाकों में अलग-अलग एजेंसियां काम कर रही थी. लेकिन अब आगे इसे पूरा एक किया जाएगा और केवल एक ही एजेंसी काम करेगी. इसके लिए पूरी तरह से एक संयुक्त मास्टर प्लान बनाया जाएगा. ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है.

