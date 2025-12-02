रायपुर में टीम इंडिया का स्वागत, विराट-रोहित को देखने उमड़े फैंस, आज प्रैक्टिस, कल मैच

Raipur match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम ने शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रैक्टिस शुरू कर दी है, उससे पहले जब भारतीय टीम रायपुर पहुंची तो फैंस ने सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया, खास तौर पर एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए फैंस उमड़ पड़े, इस दौरान एक फैंस ने कोहली को गुलाब भी दिया. टीम इंडिया आज शाम 5 बजकर 30 मिनट से प्रैक्टिस शुरू करेगी और उसके बाद कल दोपहर से यहां मुकाबला शुरू होगा, जिसके लिए रायपुर में तैयारियां पूरी हो गई हैं.

स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

प्रैक्टिस सत्र के दौरान आम दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, केवल बीसीसीआई कार्डधारी ही स्टेडियम में एंट्री कर सकेंगे, दोनों टीमों के नेट सत्र के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को चुना गया है, जिन्हें रोहित-विराट जैसे दिग्गजों के सामने गेंदबाजी का मौका मिलेगा, ऐसे में यह खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका माना जा रहा है.

वहीं पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई हालिया DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में तैनात 2 हजार पुलिसकर्मियों को वनडे मुकाबले के लिए ड्यूटी पर रोक लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी है. यानि रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है. इसी बीच 30 नवंबर को सिविल लाइन पुलिस ने ब्लैक में टिकट बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से टिकट खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश की थी.

टिकट के लिए लंबी लाइन

इंडोर स्टेडियम में ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को फिजिकल टिकट मिलने का सिलसिला जारी है, छात्र वर्ग के लिए आरक्षित टिकटों की बिक्री सोमवार को शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 4 बजे से ही काउंटर के बाहर लंबी लाइनें लग गई थीं. सुबह 10 बजे बिक्री शुरू होने पर भीड़ बढ़ने लगी और धक्कामुक्की की स्थिति बन गई, कई छात्राओं ने तो बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके चलते पुलिस से उनकी बहस भी हुई. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. टिकट बिक्री के पहले चरण में शाम 5 बजे जैसे ही ऑनलाइन खिड़की खुली, 16 हजार टिकट सिर्फ 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गए, जिससे कई प्रशंसक भ्रमित हो गए कि सभी टिकट खत्म हो चुके हैं. जबकि वास्तव में बाकी टिकटों को सेकेंड राउंड में जारी किया जाएगा, जिन्हें बाद में फिजिकल टिकट में बदला जा सकेगा.

