बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया
रायपुर

बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया

Raipur News-रायपुर में एक टीचर पर 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागने का आरोप लगा है. बच्ची के परिजनों की शिकायत बाद स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया है. लेकिन बच्ची के पेरेंट्स की मांग है कि आरोपी महिला टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:09 PM IST
बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक 6 साल की बच्ची को स्कूल में अगरबत्ती से जलाने का मामला सामने आया है. महिला टीचर पर 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागने का आरोप है. बच्ची के पेरेंट्स की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नौकरी से निकाल दिया है. लेकिन माता-पिता की मांग है कि आरोपी महिला टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. यह पूरा मामला सुंदर नगर स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी का है. 

चेहरे पर अगरबत्ती से जलाया
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद महिला एंव बाल विकास विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे थे. अधिकारियों ने बच्ची से जब पूछा तो उसने बताया की दीपा टीचर ने चेहरे पर अगरबत्ती से जलाया. एक और बच्ची ने बताया कि उसे भी दीपा टीचर ने मारा था. वहीं अफसरों का कहना है कि बच्ची बहुत छोटी है, वह और ज्यादा कुछ नहीं बता पाई. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. 

बुरी तरह से डरी बच्ची
बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी 6 साल की बेटी KG-2 में पढ़ती है. परिजनों के अनुसार, 17-18 सितंबर को बच्ची को स्कूल की टीचर ने अगरबत्ती से जलाया. जिससे बच्ची बुरी तरह से डर गई. वहीं एक अन्य पेरेंट्स का कहना है कि उनकी बच्ची को भी उसी टीचर ने थप्पड़ मारा था. जिससे बच्ची के दांत में चार-पांच दिनों तक दर्द था. बच्ची बहुत डरी हुई है और वह स्कूल जाने से घबरा रही है. बच्ची के पेरेंट्स ने महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

टीचर को नौकरी से निकाला
इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची के साथ मारपीट जैसी कोई बात नहीं है. स्कूल में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. प्रबंधन का कहना है इस मामले में बच्चों के परिजनों ने टीचर को निकालने का दबाव बनाया, इसके बाद टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है. 

बच्ची और परिजनों के होंगे बयान
इस मामले में पेरेंट्स की शिकायत मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे थे. अधिकारियों का कहना है कि बच्ची बहुत छोटी है, इस वजह से घटना को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बता पाई. स्कूल प्रबंधन को घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा बच्ची और उसके परिजनों को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर बयान दर्ज कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें-जेल में खुजली की सनक! कैदी ने पेशाब नली में डाली पेंसिल, ऑपरेशन कर जान बचाई गई

