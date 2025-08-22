बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश पंडाल में साउंड बॉक्स को लेकर 2 समितियों के बीच महाभारत हो गई. इस विवाद में महिलाओं ने एक-दूसरे पर जमकर थप्पड़ जड़ दिए. मारपीट के बीच एक युवक ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ी. महिला को थप्पड़ मारने वाले युवक ने धमकी देते हुए कहा कि 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर देंगे. मारपीट की इसघटना का वीडियो भी सामने आया है. यह पूरा मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है.

साउंड बॉक्स को लेकर हुई बहस

जानकारी के अनुसार, कॉलोनी के लोग साउंड बॉक्स, तिरपाल, कुर्सी बर्तन एक जगह पर रखते हैं. इन्हीं सामानों के बंटवारे के दौरान दोनों समितियों के सदस्यों के बीच साउंड बॉक्स को लेकर बहस हो गई. इसी को लेकर 2 समतियों के सदस्यों के बीच हाथापाई हो गई. मामला मारपीट तक पहुंच गया. महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर थप्पड़ जड़े. झगड़े को दौरान गाली-गलौज भी हुई और वे एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगीं.

युवक ने महिला को थप्पड़ जड़ा

मारपीट के दौरान एक युवक आगे आता है और महिला से बहस करने लगता है. बहस के दौरान युवक ने महिला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. कॉलोनी के लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है.

पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर

इस मामले में पुलस ने दो अलग-अलग शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है. उसने बताया कि समिति की मीटिंग के दौरान कॉलोनी में रहने वाले अमरेश चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी और अजीत चतुर्वेदी नशे की हालत में वहां पहुंचे और गाली-गलौज और मारपीट की. साथ ही धमकी दी कि हम 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर देंगे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रभा साहू समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज

वहीं दूसरी एफआईआर एक महिला ने कराई है. महिला ने बताया कि कॉलोनी में गणेश समितियों के बीच सामान के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी. इसी दौरान साउंड बॉक्स को लेकर विवाद हो गया. इस झगड़े में अंजलि भास्कर, रीना घोष और ज्योति निषाद ने गाली-गलौज और मारपीट की. पुलिस ने दोनों महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है.

