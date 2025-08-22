बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2892450
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट

Raipur News-रायपुर में गणेश पंडाल में साउंड बॉक्स को लेकर 2 समितियों के बीच जमकर मारपीट हो गई. महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर थप्पड़ बरसाए. इस विवाद में युवक ने भी महिला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाओं मारपीट करती हुईं नजर आ रही हैं. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश पंडाल में साउंड बॉक्स को लेकर 2 समितियों के बीच महाभारत हो गई. इस विवाद में महिलाओं ने एक-दूसरे पर जमकर थप्पड़ जड़ दिए. मारपीट के बीच एक युवक ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ी. महिला को थप्पड़ मारने वाले युवक ने धमकी देते हुए कहा कि 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर देंगे. मारपीट की इसघटना का वीडियो भी सामने आया है. यह पूरा मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है. 

साउंड बॉक्स को लेकर हुई बहस
जानकारी के अनुसार, कॉलोनी के लोग साउंड बॉक्स, तिरपाल, कुर्सी बर्तन एक जगह पर रखते हैं. इन्हीं सामानों के बंटवारे के दौरान दोनों समितियों के सदस्यों के बीच साउंड बॉक्स को लेकर बहस हो गई. इसी को लेकर 2 समतियों के सदस्यों के बीच हाथापाई हो गई. मामला मारपीट तक पहुंच गया. महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर थप्पड़ जड़े. झगड़े को दौरान गाली-गलौज भी हुई और वे एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगीं. 

युवक ने महिला को थप्पड़ जड़ा
मारपीट के दौरान एक युवक आगे आता है और महिला से बहस करने लगता है. बहस के दौरान युवक ने महिला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ी. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. कॉलोनी के लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है. 

पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर
इस मामले में पुलस ने दो अलग-अलग शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है. उसने बताया कि समिति की मीटिंग के दौरान कॉलोनी में रहने वाले अमरेश चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी और अजीत चतुर्वेदी नशे की हालत में वहां पहुंचे और गाली-गलौज और मारपीट की. साथ ही धमकी दी कि हम 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर देंगे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रभा साहू समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. 

शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज
वहीं दूसरी एफआईआर एक महिला ने कराई है. महिला ने बताया कि कॉलोनी में गणेश समितियों के बीच सामान के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी. इसी दौरान साउंड बॉक्स को लेकर विवाद हो गया. इस झगड़े में अंजलि भास्कर, रीना घोष और ज्योति निषाद ने गाली-गलौज और मारपीट की. पुलिस ने दोनों महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. 

यह भी पढे़ं-जल्लाद की तरह पीटता है प्रिंसिपल..! इतना मारा कि छात्रा के टूट गए दांत; कई हुए बेहोश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raipur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsraipur newshindi news

Trending news

mp news hindi
जल्लाद की तरह पीटता है प्रिंसिपल..! इतना मारा कि छात्रा के टूट गए दांत; कई हुए बेहोश
mp news
MP Crime-ऐसी औलाद से भगवान बचाए! घर बेचना चाहता था कलयुगी बेटा, बाप की कर दी हत्या
mp news hindi
अब फिर बदला जाएगा एमपी का नक्शा! जल्द बनेगा एक और नया संभाग, जिला बनाने की भी मांग
mp news
कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की महिलाएं, बोरे दिखाकर दिया जवाब, बोली-हिम्मत हो तो भरो
gwalior news
ना नोटिस ना ही कोई वॉर्निंग, MP में अफसरों का अब होगा डायरेक्ट सस्पेंशन; जानें मामला
MP Politics
'छिंदवाड़ा कलेक्टर RSS की .... पहन लें', उमंग सिंघार का विवादित बयान, गरमाई सियासत
mp news
MP में लग रहा दुनिया का सबसे विचित्र मेला, खेली जाएगी खून की होली; धारा 144 लागू
mp news
अंतिम संस्कार के बाद तंत्र-मंत्र! सिंदूर, अंडे और शराब की बोतल से फैली सनसनी
shivpuri news in hindi
खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे सिंधिया, फिर गिरिराज को कर दिया गिफ्ट, क्या है मामला?
CG Assembly New Building
संसद जैसा छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, जुड़ा है राजनीति का एक दिलचस्प किस्सा
;