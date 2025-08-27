नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899190
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार

Chhattisgarh News: रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार

Rajni Tai Upasane Passed Away: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं. रजनी ताई वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने की माता थीं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रजनी ताई के निधन पर शोक व्यक्त किया है. 

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए जापानी कंपनियां दिखा रही रूचि, सीएम साय बोले-मिलेगा फायदा

 

Add Zee News as a Preferred Source

रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई का निधन
दरअसल, बताया जा रहा है कि रजनी ताई उपासने पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है. रजनी ताई उपासने ने 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वह रायपुर की पहली महिला विधायक थीं, जिन्होंने 1978 में रायपुर की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया था.

CM साय ने जताया दुख
सीएम विष्णुदेव ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'रायपुर की पहली महिला विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी की पूज्य माताजी श्रीमती रजनी ताई उपासने जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है.जनसेवा और समाज हित के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.' 

 

रिपोर्ट- रोशन मिश्रा

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Alirajpur news
प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन
maihar news
नेता वादे करते रहे! गांव सड़क के लिए तरसता रहा, बीमार को पालकी पर ले जाने की नौबत
mp news
प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला
mp news
गणपति को बताया ईदगाह का राजा, पोस्टर पर मुस्लिम समाज ने जताई आपत्ति, बाद में हटाया
bhopal news
आंख बंद करके किया रोड का निर्माण! 90 डिग्री ब्रिज के बाद बनाई हैंडपंप वाली सड़क
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, हथियार बरामद
shahdol news
माँ–बाप पहले ही नहीं रहे, अब भाई भी चला गया, बहन ने लौटाई सरकारी मदद की राशि
;