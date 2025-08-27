नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार

Rajni Tai Upasane Passed Away: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं. रजनी ताई वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने की माता थीं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रजनी ताई के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई का निधन

दरअसल, बताया जा रहा है कि रजनी ताई उपासने पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है. रजनी ताई उपासने ने 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वह रायपुर की पहली महिला विधायक थीं, जिन्होंने 1978 में रायपुर की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया था.

CM साय ने जताया दुख

सीएम विष्णुदेव ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'रायपुर की पहली महिला विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी की पूज्य माताजी श्रीमती रजनी ताई उपासने जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है.जनसेवा और समाज हित के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.'

रिपोर्ट- रोशन मिश्रा

