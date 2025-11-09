झाड़-फूंक के बहाने ठगी! रायपुर में महिला के गहने और नकदी लेकर फरार हुआ ठग, पुलिस ने शुरू की तलाश

Raipur News-रायपुर में एक महिला के साथ युवक ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया. युवक ने महिला को उसकी बहू की बीमारी ठीक करने का झांसा दिया और गहने और नकदी ठग कर फरार हो गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आस्था और अंधविश्वास के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला को उसकी बहू की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर लाखों के गहने और नकदी की ठगी कर ली. आरोपी पूजा-पाठ और झाड़-फूंक के बहाने घर से सारी ज्वेलरी लेकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
बहू की बीमारी ठीक करने का दिया झांसा
घटना राखी थाना क्षेत्र के बेंद्री गांव की है. शिकायत के मुताबिक 30 अक्टूबर को पीड़िता अपने घर में थी, तभी उसके ससुर तुका राम साहू एक व्यक्ति को लेकर आए. उन्होंने उसे रिश्तेदार बताते हुए भांजा कहा. घर के सम्मान में सास और बहू ने उसके पैर छुए. तभी आरोपी ने बहू को देखकर कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है. जल्द ठीक नहीं की गई तो जान का खतरा हो सकता है. उसने खुद को झाड़-फूंक जानने वाला बताते हुए इलाज करने का दावा किया.
पूजा करने के बहाने भाग निकला
आरोपी ने बहू को कमरे में ले जाकर पूजा करने का नाटक किया और कहा कि घर की सार नकारात्मक ऊर्जा गहनों में छिपी है. उसने सोने के गहने- गुलबंद, टॉप्स, मंगलसूत्र, डोंडा माला, अंगूठी, कान की बालियां और 12 हजार रुपए नकद निकलवाकर एक रूमाल में बांध लिए. साथ ही सास-बहू को एक-दूसरे से बात न करने की हिदायत दी. आरोपी ने कहा कि वह रूमाल लेकर गांव के बाहर पूजा करके लौटेगा. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.
पीड़ित ने की शिकायत
परिवार ने पहले आरोपी को खुद खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. जब कई दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो 7 नवंबर को राखी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने खुद को धार्मिक व्यक्ति बताकर परिवार का भरोसा जीता था. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
