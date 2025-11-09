हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार, जून से था फरार; रायपुर लेकर पहुचेंगी पुलिस

Raipur News: हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है. वीरेंद्र तोमर, जो सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे कई गंभीर अपराधों में आरोपी है, जून से ही फरार चल रहा था.
Virendra Tomar News: रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से फरार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को आखिरकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है. वीरेंद्र तोमर और उसका भाई रोहित तोमर जून से फरार थे. दोनों पर सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं. हालांकि वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है. एक टीम रोहित तोमर की सरगर्मी से तलाश कर रही है. जानकारी के मुताबिक, रायपुर पुलिस की टीम आज ग्वालियर से वीरेंद्र को लेकर रायपुर पहुंचेगी.
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार
दरअसल, रायपुर पुलिस ने सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया. वीरेंद्र तोमर पिछले पांच महीने से फरार था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई थीं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी. जानकारी के मुताबिक, रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि वीरेंद्र तोमर ग्वालियर में छिपा है. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.
जानिए पूरा मामला
बता दें कि लगभग पांच महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर (वीरेंद्र तोमर का भाई) के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी. यह एफआईआर तेलीबांधा थाने में हुई. एफआईआर दर्ज होने के बाद रोहित तोमर फरार हो गया था और उसके फरार होते ही वीरेंद्र तोमर भी फरार हो गया था.
कौन है वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर
वीरेंद्र सिंह उर्फ रूबी तोमर रायपुर का कुख्यात और आदतन अपराधी माना जाता है. आरोप है कि वह अपने छोटे भाई रोहित तोमर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सूदखोरी के कारोबार में लिप्त था. यह गैंग जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनसे मूलधन से कई गुना ज्यादा रकम वसूल करता था. पैसे न लौटाने पर आरोपी मारपीट और धमकी जैसी हरकतों से वसूली करता था. वीरेंद्र तोमर के खिलाफ रायपुर के अलग-अलग थानों में छह से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत केस शामिल हैं.