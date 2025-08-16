Raipur Janmashtami 2025: 11 क्विंटल मालपुआ...51 किलो पंजीरी, ऐसे मनाई मनाई जा रही रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी, 3 दिन चलेगा कार्यक्रम

Happy Krishna Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बडे ही धूमधाम और बेहद खास अंदाज में मनाया जा रहा है. शहरभर के मंदिरों में तीन दिन तक भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिलेगा. वहीं टाटीबंध स्थित इस्कॉन टेंपल में कृष्ण जन्मोत्सव की शुरूआत हो चुकी है, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है. यहां पर लोग पूजा पाठ और कीर्तन में शामिल हो रहे हैं. इसी तरहत जैतूसाव मठ में भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. यहां पर विशेष भोग के लिए 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है, जो ठाकुर महाराज को समर्पित किया जाएगा.

इसके अलावा, समता कॉलोनी स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में सुबह दुग्धाभिषेक से अनुष्ठान की शुरुआत हुई. मंदिर परिसर में श्रद्धालु लगातार दर्शन करने पहुंच रहे हैं. वहीं, आज रात सिटी कोतवाली में जन्माष्टमी का आयोजन होगा. परंपरा के मुताबिक यहां कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म होगा और वासुदेव टोकरी में बालकृष्ण को लेकर बाहर आएंगे. इसके बाद जयकारों के बीच उन्हें सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर तक ले जाया जाएगा.

भक्ति में डूबा पूरा शहर

जैतूसाव मठ में शनिवार रात 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा और रात 12 बजे भगवान की जन्म आरती की जाएगी. खास बात यह है कि ठाकुरजी को 11 क्विंटल मालपुआ और 51 किलो पंजीरी का भोग लगाया जाएगा. इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है. भक्ति संगीत और संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बनने वाला है.

लोगों में गजब का उत्साह

कल यानि रविवार को दोपहर 1 बजे राजभोग आरती होगी और शाम 5 बजे से प्रसाद वितरण किया जाएगा. इसी बीच दूधाधारी मठ में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं. यहां प्रसाद के लिए धनिया की पंजीरी बनाई जा रही है, जिसमें महंत डॉ. रामसुंदर दास समेत अन्य पुजारी और सेवादार लगातार जुटे हुए हैं. वहीं पूरे शहर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है. इसके अलावा, शहर में भक्तों में उत्सव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है.

शहर में कहां-कहां प्रोग्राम

1. दूधाधारी, जैतुसाव मठ

2. श्री बांके बिहारी मंदिर

3. राधारास बिहारी मंदिर

4. गोपीदास मंदिर

5. चिंताहरण हनुमान मंदिर

6. खाटू श्याम मंदिर

