Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, बदमाशों ने लूटी 86 किलो चांदी

Raipur News-रायपुर में बदमाशों ने 1 करोड़ 50 लाख की चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया है. लुटेरों ने सराफा कारोबारी की कनपटी पर गन टिकाकर लूट को अंजाम दिया.  बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से कारोबारी और जेवरों के बारे में जानते थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:30 PM IST
86 Silver Loot in Raipur-छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 1.50 करोड़ रुपए की चांदी की लूट की वारदात हुई. लुटेरों ने सराफा कारोबारी के सिर पर बंदूक टिकाकर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी 86 किलो चांदी लूटकर फरार हो गे. वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए. सराफा कारोबारी का नाम राहुल गोयल है, वो यूपी के आगरा के रहने वाले हैं. बदमाशों ने व्यापारी को पहले बेहोश की दवा सुंघाई थी, इसके बाद लूट को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से कारोबार और जेवरों के बारे में जानते थे. 

कनपटी पर टिकाई बंदूक 
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 4 बजे 2 नकाबपोश बदमाश गन लेकर सदर बाजार के जैन मंदिर के पीछे स्थित राजधानी पैलेस पहुंचे. यहां किराए के फ्लैट में रह रहे सराफा कारोबारी राहुल गोयल का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो लुटेरों ने उनकी कनपटी पर गन टिका दी. इसके बाद लुटेरों ने उन्हें दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया. 

कारोबारी को 11 बजे आया होश
लुटेरों ने कारोबारी के हाथ-पैर बांध दिए, इसके बाद घर में रखे चांदी के जेवरों को लेकर भाग गए. जाते-जाते सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए. कारोबारी को सुबह करीब 11 बजे होश आया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी. इस मामले में सर्राफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू का कहना है कि घटना के बाद से सराफा कारोबारियों में डर का माहौल है. 

पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही
वहीं एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची. लुटेरे कारोबारी के पैर-हाथ बांधे गए थे. फ्लैट से बदमाश करीब 86 किलो चांदी के आभूषण लूटकर ले गए हैं. पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है. इस मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

chhattisgarh newscg crime newsRaipur Crime Newsraipur loot

