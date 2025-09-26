Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2937767
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर, रेस्क्यू जारी

Breaking News-रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा होने की खबर है. प्लांट में सिल्ली गरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे में कुछ लोगों के दबे होने की भी खबर है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर, रेस्क्यू जारी

Raipur Plant Accident-छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है. यहां सिल्ली गिरने से आधा दर्जन लोगों की मौत खबर सामने आई है, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा कुछ लोगों के दबे होने की भी जानकारी है. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. यह घटना सिलतरा चौकी इलाके की है. 

खबर में अपडेट जारी है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

chhattisgarh newsraipur newsraipur big accident

Trending news

mp news
दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा से रोका, दबंगों ने धक्के मारकर भगाया, दी गालियां
mp news
'चुंबन' वाले बयान पर MP में सियासत तेज, विजयवर्गीय के बयान पर शाह ने जताई सहमति
mp news
घर में घुसकर 4.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से किए 2 टुकड़े
mp police
एमपी में में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई
mp cm helpline
सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, रायपुर-बिलासपुर में कई जगहों पर छापा
Raipur Crime News
लाखों की चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, खाली घरों को बनाता था निशाना
damoh news
देर रात मुस्लिम इलाकों में मची खलबली, बाहरी लोगों से पुलिस ने कराई परेड; जानें वजह
mp news
MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग, आखिर क्या सिखाएंगे राहुल गांधी?
pm awas yojana scam
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल! सचिव-सरपंच पर वसूली के लगाए आरोप
;