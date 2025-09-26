रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर, रेस्क्यू जारी

Breaking News-रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा होने की खबर है. प्लांट में सिल्ली गरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हादसे में कुछ लोगों के दबे होने की भी खबर है.
Trending Photos
Raipur Plant Accident-छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है. यहां सिल्ली गिरने से आधा दर्जन लोगों की मौत खबर सामने आई है, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा कुछ लोगों के दबे होने की भी जानकारी है. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. यह घटना सिलतरा चौकी इलाके की है.
खबर में अपडेट जारी है...