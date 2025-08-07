Breaking: रायपुर में प्रशासन का बड़ा फैसला, अगस्त में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें

Raipur News: रायपुर में 15 और 16 अगस्त के साथ-साथ इस महीने में 7 दिन तक नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. रायपुर महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह फैसला हुआ है. क्योंकि अगस्त के महीने में राष्ट्रीय पर्व के साथ-साथ कई बड़े त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसे में शहर में मांस-मटन बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं महापौर की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होटलों में मांस-मटन बेचने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जाएगी. रायपुर में त्योहारों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. वहीं 15 अगस्त की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में पहले ही नॉनवेज दुकानों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

रायपुर में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज बिक्री

रायपुर में 15 और 16 अगस्त को नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी, इसके अलावा 19, 26 और 27 अगस्त को भी मांस-मटन बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं जैन धर्म के धार्मिक त्योहार पर्युषण पर्व के पहले दिन और आखिरी दिन भी नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, इस तरह से अगस्त के महीने में 7 दिनों तक नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, वहीं 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगी, ऐसे में मांस बिक्री पर इन दिनों के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. क्योंकि धार्मिक नजरिए से यह दिन अहम माने जाते हैं.

रायपुर नगर निगम दिखाएगा सख्ती

रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे ने यह आदेश रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में आने वाले सभी दुकानों और होटलों के लिए जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह का नॉनवेज इन दिनों में नहीं बिकना चाहिए. न ही खुला नॉनवेज बिकेगा और न ही पका हुआ होटलो या दुकानों में दिया जाएगा. नगरीय निकाय की टीम को यह सख्ती बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, ऐसे में इन दिनों में नगर निगम की टीम भी लगातार जांच करेगी, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो. वहीं धार्मिक स्थलों के पास सबसे ज्यादा निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

