Breaking: रायपुर में प्रशासन का बड़ा फैसला, अगस्त में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870506
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

Breaking: रायपुर में प्रशासन का बड़ा फैसला, अगस्त में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें

Raipur Nonveg Shops Closed: रायपुर में प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, अगस्त के महीने में रायपुर में 7 दिन तक नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी, जबकि 15 और 16 अगस्त को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी हो गए हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर की खबरें
रायपुर की खबरें

Raipur News: रायपुर में 15 और 16 अगस्त के साथ-साथ इस महीने में 7 दिन तक नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. रायपुर महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह फैसला हुआ है. क्योंकि अगस्त के महीने में राष्ट्रीय पर्व के साथ-साथ कई बड़े त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसे में शहर में मांस-मटन बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं महापौर की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होटलों में मांस-मटन बेचने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जाएगी. रायपुर में त्योहारों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. वहीं 15 अगस्त की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में पहले ही नॉनवेज दुकानों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं. 

रायपुर में 7 दिन बंद रहेगी नॉनवेज बिक्री 

रायपुर में 15 और 16 अगस्त को नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी, इसके अलावा 19, 26 और 27 अगस्त को भी मांस-मटन बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं जैन धर्म के धार्मिक त्योहार पर्युषण पर्व के पहले दिन और आखिरी दिन भी नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध रहेगा, इस तरह से अगस्त के महीने में 7 दिनों तक नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, वहीं 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगी, ऐसे में मांस बिक्री पर इन दिनों के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. क्योंकि धार्मिक नजरिए से यह दिन अहम माने जाते हैं. 

रायपुर नगर निगम दिखाएगा सख्ती 

रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे ने यह आदेश रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में आने वाले सभी दुकानों और होटलों के लिए जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह का नॉनवेज इन दिनों में नहीं बिकना चाहिए. न ही खुला नॉनवेज बिकेगा और न ही पका हुआ होटलो या दुकानों में दिया जाएगा. नगरीय निकाय की टीम को यह सख्ती बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, ऐसे में इन दिनों में नगर निगम की टीम भी लगातार जांच करेगी, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो. वहीं धार्मिक स्थलों के पास सबसे ज्यादा निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः रायपुर की दुकान पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ती, जो भी आता है कहता मुझे मिलेगी क्या?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। आपके जिले की खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

raipur nonveg shopschhattisgarh news

Trending news

dewas news
23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर एक्शन,खंडवा में NHDC ऑफिस में कुर्की
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Viral News
बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच होल रही की झूठ, जब TC ने महिला से पूछा आप गरम क्यों
mandla news
हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां
damoh
जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस पर आपत्ति
indore news
रक्षाबंधन पर यात्रियों को हुई परेशानी,ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट,बसों का किराया..
rewa news
लीला साहू के बाद रीवा में गर्भवती महिलाओं ने उठाई आवाज, सड़क बनवाने की मांग की
CG Weather
तहलका मचाने को तैयार छत्तीसगढ़ मानसून, 7 अगस्त से 33 जिलों में बारिश का अलर्ट
mp news
MP में एग्रीमेंट हुआ महंगा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट, हुआ जोरदार विरोध
indore news
इंदौर की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 9 अगस्त को फ्री हुई बस यात्रा
;